Da li je kćerka Kim Jong-una buduća liderka Sjeverne Koreje?

Troje djece

O njegovoj najstarijoj kćeri se ne zna puno, kao ni o njenom bratu ili sestri. No, južnokorejska obavještajna služba navodi da time što vodi svoju kćer na javna mjesta, Jong-un postavlja temelje za treću nasljednu vlast u Pjongjangu.

No analitičari nisu sasvim sigurni da će Kim Ju-ae biti njegova nasljednica jer bi to podrazumijevalo značajnu promjenu društvenog stava Sjeverne Koreje kojom dominiraju muškarci te bi takav potez gotovo sigurno prouzročio otpor visokopozicioniranih dužnosnika koji su većinom muškog spola.

Jong-un ima troje djece, sina i dvije kćeri. Kim Ju-ae je prema izvještajima rođena 2013. godine, nakon što je čelnik dobio sina. Zbog njene sve češće prisutnosti uz poglavara jedine svjetske komunističke dinastije, južnokorejska obavještajna služba je došla do zaključka da se vjerojatno radi o simboličkom predstavljanju njegove krvne loze u smislu političkog nasljedstva, piše DW.

Konzervativno društvo

Sam Kim preuzeo je dužnost od svog oca, Kim Jong-ila, nakon što on je iznenada preminuo u prosincu 2011. No, javnost godinama nije smatrala da će on biti novi nasljednik. Očekivalo se da će ta čast pripasti njegovom starijem polubratu, Kim Jong-namu, sve dok 2001. nije razbjesnio svog oca pokušajem odlaska u Disneyland.

Naime, uhićen je u zračnoj luci u Tokiju dok je putovao s krivotvorenom putovnicom Dominikanske Republike i navodno planirao posjetiti zabavni park. Iako je Kim Jong-un "pobijedio" polubrata, on ga je i dalje vidio kao prijetnju svojoj vladavini. U veljači 2017. Kim Jong-nam je ubijen u zračnoj luci u Kuala Lumpuru živčanim bojnim otrovom VX, a napadači su navodno pobjegli u Sjevernu Koreju.-

- "Teško mi je vjerovati da će ova djevojka preuzeti ulogu oca, prvenstveno zato što je žensko - rekao je Toshimitsu Shigemura sa Univerziteta Waseda u Tokiju i autor niza knjiga o dinastiji Kim.

- Sjeverna Koreja je i dalje izrazito konzervativno i konfucijanističko društvo, što znači da je nemoguće da Kim Ju-ae postane nasljednica. Mislim da će Jong-un prenijeti vlast na svog sina kada za to dođe vrijeme - rekao je Shigemura za DW.

- Vjerujem da je Kim pokazivao svoju kćer kako bi demonstrirao svoju odlučnost unatoč vrlo ozbiljnim problemima s kojima se zemlja suočava zbog gospodarskih sankcija i zatvaranja granica tijekom pandemije. On pokušava odvratiti pozornost ljudi, pokazati svoju sretnu obitelj i impresionirati stanovništvo svojom figurom oca i vođe - dodao je.