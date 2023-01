Muž policajke koja je imala odnos sa šestoricom kolega na radnom mjestu pokušava spasiti brak

Veliki skandal koji je potresao policijsku upravu malog grada u Tenesiju, ali i svijet, ne čini se da je mnogo potresao policajku Megan Hol koja je zajedno sa četvoricom kolega izbačena s posla, prenosi Daily mail.

- Ne želim da pričam o tome, samo ću ići dalje i živjeti svoj život - izjavila je 26-godišnja Hol slegnuvši ramenima, u svom prvom javnom komentaru otkako je seks skandal šokirao javnost.

Oženjena Hol je imala odnos sa kolegama dok je bila na dužnosti, a imala je i trojke sa jednim od kolega policajca i njegovom ženom i skinula gornji dio bikinija na žurci u hidromasažnoj kadi.

Rekla da je u otvorenom braku

Ona je svojim kolegama rekla da je u "otvorenom braku“ i pokušala da u to uključi i svog muža, međutim, Džedida Hol koji je sin pastora nije htio da se upliće u takve afere i umjesto toga se suočio sa time da ga žena vara četiri godine, navodi se u internoj istrazi.

Daily mail je otkrio da se Džedidah (28), bivši čuvar parka u državnom parku sa magistarskom diplomom na državnom univerzitetu Tenesija, drži svoje žene i pokušava da riješi njihove probleme.

Bračni par Hol je zajedno još od studentskih dana i vjenčali su se u novembru 2018., a u martu prošle godine kupili su svoju prvu porodičnu kuću.

- Ne znam kako to radi, on je više muškarac od mene, ali pokušava da spasi svoj brak - rekao je šef Džedidaha Hola za Daily mail.

Odlučio da se povuče zbog skandala

Partin je naveo i da je Džedida bio na obuci za patrolu na autoputu Tenesija, ali je odlučio da se povuče zbog skandala u koji je uključena njegova supruga i umjesto toga se zaposlio kao zamjenik.

- Ponudio sam mu i pružio mu sve resurse koji su mu potrebni. I sve što kaže je – šerife, samo želim da radim za građane i volim to što radim. Ne odobravam ono što se dogodilo u policijskoj upravi La Vergne, ali Džedida sigurno nije prekršio nijedan zakon. On je ovdje žrtva. Nema mrlje u njegovom dosijeu. On radi fenomenalan, fenomenalan posao - dodao je Partin.

Džejson Kol, gradonačelnik malog gradića u Tenesiju La Vergnea sa 40.000 stanovnika, objavio je da je Hol otpuštena zajedno sa četiri policajca s kojima je navodno imala veze prošle godine dok je bila na dužnosti i van nje.

Još tri policajca su suspendovana bez plaće, dok će preostala 62 policajca koji rade u policijskoj stanici proći obaveznu preobuku u pravilima i propisima, naveo je gradonačelnik.