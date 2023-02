Par ostavio bebu bez karte na prijavi na izraelskom aerodromu

Par je napustio svoju bebu na šalteru za prijavu na aerodrom u Tel Avivu u Izraelu nakon što je stigao bez karte za dijete.

Njih dvoje, koji nisu identifikovani, u utorak su se prijavljivali na let kompanije Ryanair sa međunarodnog aerodroma Ben Gurion za Brisel, Belgija, sa bebom, piše CNN.

Ostavili ga na šalteru

Ispostavilo se da beba nije imala kartu, a par je krenuo da se ukrca na let – ostavivši svoje dijete na šalteru za prijavu na let.

Slučaj je proslijeđen policiji, rekla je glasnogovornica Ryanair-a za CNN u mejlu.

- Ovi putnici koji su putovali iz Tel Aviva u Brisel (31. januara) su se predstavili prilikom prijave bez rezervacije za svoju bebu. Zatim su prešli na obezbjeđenje, ostavljajući bebu za sobom prilikom prijave. Agent za prijavu na aerodromu Ben Gurion kontaktirao je osiguranje aerodroma, koje je pokupilo ove putnike, a to je sada stvar lokalne policije – rečeno je za CNN.

Prema Ryanairovoj web stranici, "dojenčad se može uključiti u rezervaciju leta tokom procesa online rezervacije“.

Plaćanje sjedišta

Kada planirate putovati sa bebom, na sajtu se pojavljuje skočna poruka u kojoj se navodi da se naplaćuje 25 eura (oko 50 KM) – ili protivvrijednost u lokalnoj valuti – za svaki let u jednom pravcu koji beba leti dok sjedi na odraslom sjedištu.

Sjedište se plaća po posebnom aranžmanu ako odrasli žele da beba putuje u auto-sjedištu.

Izraelska aerodromska uprava potvrdila je ovu epizodu za CNN i navela u saopćenju:

- Par i beba sa belgijskim pasošima stigli su na let na Terminal 1 bez karte za bebu. Par je također kasnio na let, nakon što je prijava na let zatvorena. Par je napustio dječije sjedište s bebom i potrčao prema sigurnosnim provjerama na terminalu 1 u pokušaju da dođu do izlaza za ukrcavanje na let.

Portparol izraelske policije rekao je CNN-u u telefonskom pozivu da se čini da je stvar riješena do trenutka kada je policija stigla na lice mjesta.

- Beba je bila sa roditeljima i nema dalje istrage – rekao je on.