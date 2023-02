Građevinac iz Turske: Firma gradila objekte s manje gvožđa od propisanog

Pedeset osmogodišnji građevinski radnik iz Turske Cetina Simsek, priznao je novinarima da je njegova firma gradila objekte sa manje gvožđa nego što je zakonom propisano, po uputstvima velikih građevinskih firmi.

On je to kazao za New York Times, priznavši da bi nekada odbili, a nekada pristali jer im je potreban novac da prehrane porodicu.

"Tako mu rekli“

- Učinio sam to jer su mi rekli - rekao je Simsek okupljenim novinarima u Gaziantepu, gradu od kojeg su ostale samo ruševine.

Cetin od zemljotresa spava ispred svoje zgrade sa suprugom i troje djece. Zapalili su vatru da se zagriju, a svaki put kada se zemlja iznova zatrese, probude se "duhovi prošlosti".

Vraćanje Sirijaca

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je da će vratiti milion Sirijaca koji su napustili zemlju u okviru programa dobrovoljnog povratka.

Grad je trenutno pust, ostali su samo oni koji nemaju kuda i oni koji čekaju spašavanje članova porodice. U nedostatku skloništa, mnogi su se vraćali u sela iz kojih su došli ili su tražili krov nad glavom kod rođaka u drugim gradovima.