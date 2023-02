Njemački istraživači upozoravaju: Očekuje se jak zemljotres u regiji Istanbula

Njemački istraživači očekuju jak zemljotres u regiji Istanbula u narednih nekoliko godina. Heidrun Kopp iz Geomar Helmholtz Centra za okeanske studije u Kilu izjavila je da se posljednji veliki zemljotres ovdje dogodio 1766. godine i da se napetost u tlu u Istanbulu od tada povećava.

Pomicanje tla

Kopp je navela da trenutno postoji jaz u kretanju do četiri metra u području linije rasjeda sjeverne Anadolije zaključivši kako je to „prilično mnogo“. Kopp je navela da ako se nagomilani napon isprazni odjednom, kao u zemljotresima na jugoistoku Turske, to bi imalo teške posljedice u Istanbulu.

Marco Bohnhoff, iz njemačkog Geosciences Research Center (GFZ) u Potsdamu, rekao je kako se Istanbul nalazi direktno na rasjedu istakavši kako je centar grada udaljen samo 25 kilometara. Navodeći, također, da tlo na kojem se Istanbul nalazi u mnogim regijama nije čvrsto, Bohnhoff je naglasio da je jugozapadni dio grada izgrađen na staroj laguni koja je danas presušila.

- Ponekad može doći do jakih pomaka tla sa efektom ukapljivanja na tako mekim tlima - rekao je Bohnhoff dodajući da ova dva faktora mogu uzrokovati teška oštećenja.

Duž linije

Podsjećajući je da se u tom dijelu nalazi Međunarodni aerodrom Ataturk, koji je sada van upotrebe, naučnik je naveo da bi ovaj objekt mogao postati neupotrebljiv nakon mogućeg zemljotresa.

Heidrun Kopp je, s druge strane, rekla da se od 1939. godine zemljotresi primjećuju duž linije rasjeda, krećući se od istoka prema zapadu i sve bliže Istanbulu. Posljednji veliki zemljotres, čiji je epicentar bio grad Izmit, samo 80 kilometara od Istanbula, dogodio se 1999. godine.