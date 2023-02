Nakon razornih zemljotresa: U Turskoj i Siriji više od 41.000 poginulih

Više od 41.000 osoba poginulo je u razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji. Akcije spašavanja se nastavljaju, a jučer je ispod ruševina u Turskoj spašeno devet osoba. Preživjeli se susreću sa velikim poteškoćama, među kojima su i izbjeglice iz Sirije.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je jučer kako kako je 98 posto uništenih zgrada u zemljotresom pogođenim regijama izgrađeno prije 1999. godine.

U Turskoj poginulo više od 35.000 osoba

Rekao je da je dosad u zemljotresima u Turskoj smrtno stradalo 35.418 osoba, dok je na liječenju u bolnicama još uvijek 13.208 osoba.

Naveo je da su završeni procesi pretrage na 15.000 od više od 19.000 zgrada koje su urušene u zemljotresom pogođenim područjima.

- Svaki stan i poslovni prostor koji je uništen u zemljotresima ćemo ponovo izgraditi i predati vlasnicima. Turska već idućeg mjeseca počinje sa izgradnjom 30.000 stanova, porušenih u zemljotresu - kazao je Erdoan.

U regiji pogođenoj zemljotresom utvrđeno da je 211.000 stambenih jedinica, u 47.000 objekata, urušeno, teško oštećeno ili ih je potrebno hitno srušiti.

Protesti Sirijaca

Među preživjelima su i Sirijci koji su u Tursku izbjegli od građanskog rata u njihovoj zemlji, a koji traje od 2011. Sada su i u državi u kojoj su našli sigurno utočište postali beskućnici. Tijela njihovih stradalih sunarodnjaka se prevoze iz Turske u Siriju kako bi se ukopala.

Sirijci na granici dvije države su nedugo nakon zemljotresa protestovali, pitajući se zašto se u kolonama vozila dovoze tijela poginulih, a nema kolona vozila kojima bi se dovozila pomoć.

Preživjeli su pogođeni teškim i brojnim problemima, a jedan od njih jeste i taj da su mnogi od njih prinuđeni da budu napolju, i to usljed vrlo niskih temperatura. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu Hans Henri Kluge je ukazao da je potrebna pomoć za 26 miliona ljudi u obje države. Upozorio je i na to da postoji mogućnost izbijanja zaraznih bolesti, prenosi agencija Reuters.