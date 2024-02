Nakon razornih zemljotresa u Turskoj: Istraumirani dječak (14) svaku noć spava u jakni

Posljedice razornih zemljotresa jačine 7,8 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali prisutne su u Turskoj i Siriji i godinu dana poslije.

Psihička trauma je ona koja ostaje cijelog života, a primijećena je kod 14-godišnjeg dječaka iz Gazijantepa koji svako večer spava u jakni.

Zgrada je plesala

Stručnjaci navode kako je to traumatska reakcija na fatalne zemljotrese koji su se dogodili 6. februara 2023. godine u kojim je život izgubilo više od 50.000 ljudi.

Četveročlana porodica Nouredin je spavala u svojim krevetima u Gazijantepu kada su osjetili zemljotres.

- Probudila me je žena, zgrabio sam svog mlađeg sina Diju, koji je imao dvije godine, i istrčali smo niz stepenice iz zgrade. Zgrada se nije tresla, plesala je. Kada smo izašli napolje, bili smo bosi, na zemlji je bio snijeg - rekao je Mustafa Alokuda Nouredin za "Metro".

Porodica je stajala i drhtala, od hladnoće i straha, šokirano gledajući šta se dešava. Čekali su priliku da se vrate u svoj stan, ali je onda, 40 minuta kasnije uslijedio još jedan zemljotres.



Uspaničio sam se

- Bila je to užasna situacija. Sve što smo naučili o tome kako da budete bezbjedni kada se dešava zemljotres, nisam uspio da iskoristim. Rečeno mi je da krenem ispod stola, ali ja sam pobjegao iz zgrade. Uspaničio sam se. Kada se to desi, ne možete da kontrolišete sebe, bilo je zastrašujuće - ispričao je on.

Srećom, porodica je uspjela da pobjegne na sigurno mjesto. Međutim, Mustafin sin još uvijek oblači jaknu kada ide u krevet kako bi "bio spreman ako se zemlja ponovo zaljulja".

Mustafa je rekao kako se smatra sretnim čovjekom jer su on i njegova porodica preživjeli onako znažan zemljotres.