Muftija bihaćki posjetio Amira ef. Mehića: Od ovog slučaja pokušao se napraviti politički problem

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, boravio je u posjeti Medžlisu IZ Kozarac, gdje se sastao sa glavnim imamom hafizom Amir-ef. Mahićem. Iako je fizički bio odsutan iz Bosne i Hercegovine proteklih petnaestak dana, situaciju u vezi orkestriranog napada na hafiza Amir-ef. Mahića, muftija Kudić je pomno pratio i službe muftijstva su uspješno koordinirale sve korake koje su poduzete u saradnji sa rukovodstvom Islamske zajednice.



- Hafiz Amir-ef. Mahić je čestit čovjek, vrijedan imam i istinski predvodnik našeg naroda u Kozarcu. On je svoju veličinu pokazao i u ovoj situaciji. Kada je shvatio da je bio preoštar u nekim kvalifikacijama, on se dostojanstveno ponio i uputio izvinjenje. Nažalost, s druge strane nešto slicno nikada nismo doživjeli, niti čuli bilo kakvo izvinjenje, iako je za to bilo mnogo povoda. Od ovog potpuno trivijalnog i nevažnog slučaja pokušali su napraviti prvorazredni politički problem te natjerati sudske organe da postupe suprotno svim kodeksima i pravilima da bi osudili nevinog čovjeka.

Zašto nisu posjetili Havu Tatarević

Kamo sreće da su svi ti koji su u proteklom periodu bili glasni i osuđivali istup hafiza Mahića posjetili majku Havu Tatarević i uputili joj saučešće i podršku, jer je izgubila šest sinova i muža u Zecovima kod Prijedora i osudili ubice njene djece i muža. Kamo sreće da su vlasti u Prijedoru zakazali posebnu sjednicu da razgovaraju o spomeniku 102 ubijene djece u Prijedoru. Kamo sreće da je RTRS umjesto huškačkih i ponižavajućih priloga prema Bošnjacima tematizirala pitanje ubijenih imama te posjetila porodice Rasim-ef. Ćemana, Sulejman-ef. Dizdarevića, Hasan-ef. Bešlije, Hamid-ef. Softića, da im kažu da običan svijet ne stoji iza ubica koji su na najsvirepiji način poubijali ove vjerske službenike.

Islamska zajednica, kao odgovorna organizacija, od prvog je dana stala uz imama i podržala ga u njegovim koracima te se ovim putem zahvaljujem cijenjenom Reisul-ulemi i svim službama Rijaseta i advokatu Kovačeviću što su sve ovo vrijeme bili na dispoziciji hafizu Mahiću i nama u Muftijstvu bihaćkom. I nakon svih reakcija, ma kakve one bile, Islamska zajednica će i dalje na sve načine biti uz povratnike i imame koji časno i odgovorno obavljaju svoju misijsku dužnost - poručio je muftija Kudić.

Politički, policijski i sudski pritisci

Hafiz Amir-ef. Mahić se zahvalio muftiji Kudiću i njegovim saradnicima na podršci i iskazao nadu da će ovo pitanje u vezi njegovih istupa na hutbi održanoj 27. januara 2023. godine, biti zatvoreno i da će prestati politički, policijski i sudski pritisci na njega i njegovu porodicu, ali i na Islamsku zajednicu i Bošnjake u cjelini.

U pratnji muftije Kudića su bili rukovodioci službi Muftijstva bihaćkog mr. Haris-ef. Veladžić i Sabahudin-ef. Begić i koordinator za medije Nazif-ef. Horozović.