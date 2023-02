Tramp: Amerika ne treba slivati stotine milijardi dolara u Ukrajinu

Bivši predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) je, na mitingu svojih pristalica koji se održao na Floridi, govorio o tome kako bi Sjedinjene Američke Države trebale prestati sa trošenjem milijardi dolara na podršku ukrajinske vlasti.

- Ne treba slivati milijarde, stotine milijardi dolara u Ukrajinu. Potrebno je odmah riješavati sukob – izjavio je Tramp.

Također, Tramp je kazao kako bi on riješio sukob u Ukrajini za 24 sata.

- Smatram da bih mogao riješiti to pitanje za 24 sata. Dalje slivanje novca znači odlaganje rješavanja situacije. To odlaže mnoge stvari, ali također dovodi do toga da svakim danom ubijaju sve više ljudi. Mogao bih riješiti taj sukob za jedan dan – kazao je bivši američki predsjednik.

Tramp je također govorio o tome kako se invazija Rusije u Ukrajini ne bi ni desila da je njegova administracija na čelu.

Tramp je obećao da će, ukoliko bude izabran za predsjednika, pozvati ruskog lidera Vladimira Putina, kao i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kako bi se sastali i riješili sukob.