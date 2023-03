112. dan putovanja: Enver Beganović se trenutno nalazi u Turskoj

Enver Beganović nastavlja svoj put prema Mekki. Danas je 112. dan njegovog putovanja a on se trenutno nalazi u Turskoj.

Tamo mu je prišao jedan mladi gospodin, lijepo ga je pozdravio i rekao mu da se zove Sulejman (Suleyman).

Enver bio Sulejmanov gost

Pitao je Envera gdje ide i odakle dolazi. Enver mu je odgovorio da ide iz Austrije u Mekku i da je iz Bosne i Hercegovine.

Sulejman ga je pozvao kod sebe u firmu da ga ugosti i da nešto pojede. Enver je prihvatio poziv ali mu je rekao da ne može dugo ostati. Da ga čeka dug put do grada Eskisehir, da mora tamo stići do hotela da opere svoje jakne koje su mokre od jučerašnjeg puta.

Zatim mu je Sulejman ponudio da bude njegov gost, da ide kod njega kući i da će on sve oprati i osušiti. Rekao mu je još da su njegovi roditelji trenutno u Mekki.

Prešao pola puta

Enver ga je odbio teška srca ali je bio gost u njegovoj firmi.

Ovaj mladi, dobri i uspješni čovjek je Sulejman Ipek, vlasnik firme Shuanyi Abrasive. Potomak je Bošnjaka koji su prije 150 godina došli u Tursku.

Nakon prijatnog boravka i razgovora Sulejman je ispratio Envera i poželio mu hairli put. U utorak Enver je stigao u grad Eskisehir, a to znači da je do sada prešao 3.000 kilometara, kalendarski gledano to je na pola puta.

Kaže da se osjeća dobro i da nastavlja put prema Ankari, Adani i u smjeru Iraka.