Enver Beganović nastavlja svoj put prema Mekki. Danas je 100. dan njegovog putovanja, a on je trenutno u Turskoj.

Jučer je uspješno odradio svoj put od Kesana do Korukoja. On je stigao do motela u kojem je trebao prespavati, ali ga je, piše GP Maljevac, dočekalo veliko iznenađenje - motel je bio zatvoren.

Beganović je potom otišao do benzinske pumpe kako bi se raspitao o smještaju, ali ga radnik nije želio pustiti misleći da je izbjeglica iz Sirije.