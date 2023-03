Lufthansa nakon leta iz "pakla" tražila od putnika da izbrišu sve dokaze

Početkom marta je otkriveno da je let Lufthanse iz Ostina za Frankfurt upao u snažne turbulencije, što je izazvalo haos među putnicima.

Airbus A330 letio je 1. marta iznad Tenesija na visini od 11.2 kilometra prije nego što je brzo preusmjeren na hitno slijetanje u Zračnu luku Vošington Dules.

Na letu je navodno bila i supruga poznatog glumca Metjua Mekonoheja (Matthew McConaughey), Kamila Alves (Camila), koja je, kao i brojni ostali putnici, objavila snimke burnih scena tokom turbulencija.

Osvanule fotografije

Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama može se vidjeti kako je izgledala unutrašnjost aviona nakon turbulencija. Hrana, salvete, tanjiri i ostale stvari bili su razbacani po podu.

Dužnosnici su rekli da je sedmero ljudi s tog leta prebačeno u lokalne bolnice nakon prizemljenja u Virdžiniji. No glasnogovornik Uprave zračnih luka Metropolitan Vošington rekao je da su ozljede bile lakše prirode.

"Oni trenuci kada mislite da ćete umrijeti"

Jedna ozlijeđena putnica je bila Rolanda Šmit (Schmidt), koja je optužila osoblje da je pokušalo natjerati putnike da izbrišu sve fotografije i snimke incidenta.

Prisjećajući se traumatičnog iskustva, rekla je da je dva puta udarila glavom - najprije o pladanj stola na sjedalu ispred sebe kada se avion prvi put počeo spuštati, a drugi put kada su se naglo uzdigli, zbog čega je izletjela iz sjedala i udarila o strop.

- Osjećala sam se kao da je avion prošao kroz središte tornada. Nije se zaustavljao. Mislila sam da padamo - rekla je Šmit.

-Svi u avionu su vrištali, bio je to jedan od onih trenutaka u kojima znate da u pet do deset minuta možete umrijeti - dodala je.

No tragedija je izbjegnuta, a kad je avion sigurno sletio, kako tvrdi Šmit, stjuardesa je preko razglasa rekla ljudima da izbrišu sve svoje fotografije i snimke. Kaže da je to i ponovila naglasivši da to moli zbog zaštite privatnosti drugih putnika.

Istaknula je i da se u javnosti umanjilo stanje njihovih ozljeda dodavši da je ona zadobila potres mozga, nagnječenje ruke i potencijalno slomljen kuk. Drugi putnik na istom letu za Insider je potvrdio da im je osoblje reklo da obrišu fotografije i snimke. Lufthansa se nije oglašavala o ovom slučaju.