Procurili dokumenti iz Pentagona: Ukrajina ostaje bez municije?

Ukrajinska protivvazdušna odbrana rizikuje da ostane bez projektila i municije u roku od nekoliko sedmica, sadržaj je dokumenata koji su procurili iz Pentagona.

Njihova autentičnost još uvijek se utvrđuje, a jedan od dokumenata, datiran 23. februara, označen kao „Tajna“ detaljno opisuje kako će ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane S-300 iz sovjetske ere biti iscrpljeni do 2. maja po trenutnoj stopi upotrebe. Nejasno je da li se stopa korištenja od tada promijenila, piše The Guardian.

Povjerljiv materijal

Pentagon je sinoć saopćio da preispituje validnost fotografisanih dokumenata za koje se "čini da sadrže osjetljiv i visoko povjerljiv materijal".

Ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane Buk, na koje se Ukrajina oslanja zajedno sa S-300 mogli bi da naiđu na probleme do sredine aprila, izvijestio je New York Times. Protivvazdušna odbrana koja štiti trupe na liniji fronta mogla bi biti "potpuno smanjena" do 23. maja.

Ruski borbeni avioni i bombarderi koji dobijaju više prilika za napad na ukrajinske snage mogli bi se pokazati kao veliki izazov za Kijev, izvještava Times, pozivajući se na visoke vojne zvaničnike.

Ozbiljni izazovi

Portparol ratnog vazduhoplovstva Ukrajine i pukovnik Juri Ihnat (Yuri) nije kazao komentirao informacije sadržane u dokumentima.

Za Wall Street Journal je rekao da se Ukrajina suočava s ozbiljnim izazovima u pronalaženju municije sovjetske izrade za svoj ključni S-300 i Buk baterije.

- Ako izgubimo bitku za nebo, posljedice po Ukrajinu će biti veoma ozbiljne. Ovo nije vrijeme za odugovlačenje – izjavio je Ihnat.