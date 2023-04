Čak 18.000 krava poginulo u eksploziji na farmi u Teksasu

Nakon što su u ponedjeljak navečer ugasili požar na farmi mliječnih krava u zapadnom Teksasu, funkcioneri su bili zapanjeni razmjerom uginuća stoke koji je ostao iza njih. Čak 18.000 grla stoke stradalo je u požaru na farmi mliječnih krava South Fork blizu Dimita u Teksasu.

Proširila se oborina

Razlog za ovako veliki broj stradale stoke se krije u tome što se vatra brzo proširila oborima gdje su hiljade krava čekale da budu pomužene. Tako su ostale zarobljene.

Jedan radnik na farmi spašen iz unutrašnjosti zgrade prebačen je u područnu bolnicu i bio je u kritičnom, ali stabilnom stanju. Drugih ljudskih žrtava nije bilo.

- To je zapanjujuće. Mislim da se to nikad prije nije dogodilo ovdje. To je prava tragedija - rekao je gradonačelnik Dimita, Rodžer Malon (Dimmitta Roger Malone) o broju uginulih goveda.

Ovo je bio najveći pojedinačni slučaj smrti goveda u zemlji otkako je Institut za dobrobit životinja, skupina za zaštitu životinja sa sjedištem u Vašingtonu, počeo pratiti požare u štalima i farmama 2013.

Najsmrtonosniji požar

To je lako nadmašilo prethodni maksimum: požar 2020. na farmi mliječnih krava u državi Njujork koji je progutao oko 400 krava, rekla je Eli Grendžer (Allie Granger), saradnica za politiku u institutu.

- Ovo je najsmrtonosniji požar koji uključuje stoku za koji znamo. U prošlosti smo vidjeli požare koji su uključivali nekoliko stotina krava odjednom, ali ništa ni blizu ove razine smrtnosti - kazala je Grendžer.

Okrug Kastro, u kojem je izbio požar, otvorena je prerijska zemlja prošarana farmama mlijeka i rančevima za stoku, oko 120 kilometara jugozapadno od Amarilla. Slike koje su slučajni prolaznici objavili na društvenim mrežama pokazale su veliki oblak crnog dima koji se diže iz požara farme, kao i pougljenjene krave koje su spašene iz građevine.

Kvar na dijelu opreme na farmi South Fork Dairy mogao je uzrokovati eksploziju koja je dovela do požara, rekla je okružna sutkinja Mendi Feler (Mandy Gfeller), izvršna direktorica okruga. Teksaški vatrogasci još uvijek istražuju tačan uzrok.

90 posto stada farme

Gradonačelnik Melon (Malone) rekao je da nije upoznat ni s kakvim prethodnim požarima prijavljenim u objektu. Rekao je da je mljekara otvorena na tom području prije nešto više od tri godine i zapošljava između 50 i 60 ljudi. Vlasnici South Fork Dairyja nisu bili dostupni za komentar.

Kako se navodi, 18.000 krava predstavljalo je oko 90 posto ukupnog stada farme. Uz svaku kravu procijenjenu otprilike na oko 2.000 dolara, gubici kompanije u stoci mogli bi se popeti na desetine miliona dolara. To ne uključuje gubitak opreme i infrastrukture.