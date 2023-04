Aerodrom u Beču prtljag putnika preuzima unaprijed

Putnici aviokompanije Austrian Airlines na aerodromu u Beču više ne moraju brinuti o prtljagu prije leta - kofere, sportsku opremu, dječija kolica sada mogu predati dan prije, na unaprijed dogovorenom mjestu. To može biti adresa stanovanja, radno mjesto ili hotel.

Usluga besplatna

Prtljag se po preuzimanju automatski čekira za željeni let i preuzima na krajnjoj destinaciji. Njegovo kretanje moguće je pratiti od momenta preuzimanja sa željene adrese do aviona. Usluga preuzimanja je besplatna za prvih dvjesto putnika do 3. maja ove godine, nakon čega će se plaćati 26 eura ili više, zavisno od njegove količine, a i mjesta prikupljanja.

Zahvaljujući ovoj usluzi putnici sada mogu još opuštenije započeti svoj zasluženi odmor ili putovanje. U planu je i proširenje ove usluge pred početak ljetne sezone. Prikupljeni prtljag će se moći prijaviti i putem stanice brzog gradskog voza City Airport Train (CAT).

Brži dolazak

Putnici s CAT kartama mogu koristiti prijavu na let na željezničkoj stanici Wien Mitte. Ovim vozom se sa željezničke stanice do aerodroma stiže za 16 minuta.

Uslugu preuzimanja prtljaga u glavnom gradu Austrije nudi britanska kompanija Airports Technologies LTD sa sjedištem u Welsu koja pruža tehnološku platformu za inteligentna rješenja avionskog prtljaga.