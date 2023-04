Moldavski premijer: Ponašamo se kao nacija sa invaliditetom

Moldavski premijer Dorin Recean boravio je u posjeti jugu ove države, a tokom obilaska područja osvrnuo se i na stanje uma Moldavaca, uslijed čega je iznio niz kritika.

Recean je posjetio regiju Taraklija, u kojoj žive etnički Bugari, Recean je razgovarao sa stanovnicima o situaciji u ovom dijelu zemlje, ali i utjecaju rata u Ukrajini na Moldaviju.

Problem samopouzdanja

- Bio sam u Tarakliji i razgovarao sam sa nekim stanovnicima tamo. Pokrenuo sam temu o tome šta se dešava u Ukrajini. Imamo veoma veliki problem. To je nacionalni problem samopouzdanja. Mi, mali narod, oduvijek smo se ponašali kao nacija, izvinite na izrazu, sa invaliditetom. To je utjecalo na nas, uključujući i to kako razmišljamo o sebi, kako se pozicioniramo u ovoj regiji - rekao je Recean.

Kako ističe Recean, vlasti Moldavije bi trebale raditi sa stanovništvom kako bi im prenijeli prednosti evropskih integracija za Moldaviju.

Prevazići strah

Naglasio je da je glavna stvar koju politička klasa treba uraditi obrazovanje i prevazilaženje strahova.

- Moramo da obrazujemo, objašnjavamo, ohrabrujemo, preuzimamo odgovornost. To je ono što je naša obaveza – poručio je on.