Kiličdarolu obećava ukidanje zabrane kritikovanja predsjednika Turske

Kandidat za predsjednika Turske Kemal Kiličdarolu (Kilicdaroglu), kojeg podržava opozicioni savez šest stranaka, kaže da će, ako pobijedi, Turskoj donijeti slobodu i demokratiju, bez obzira na sve.

Mladi žele demokratiju

- Mladi žele demokratiju. Ne žele da im policija rano ujutro dolazi na vrata samo zato što su tvitali - rekao je on za BBC.

Kemal Kilicdaroglu je glavni suparnik trenutnog predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan) na izborima 14. maja i ima tijesnu prednost u anketama. Očekuje se da će ova tijesna utrka ići u drugi krug dvije sedmice kasnije.

Trenutno Turci mogu ići u zatvor zbog "vrijeđanja predsjednika", a mnogi već i jesu.

- Mladim ljudima govorim da me mogu slobodno kritikovati. Pobrinut ću se da imaju to pravo - kaže 74-godišnji Kiličdarolu, koji vodi glavnu opozicionu Republikansku narodnu stranku (CHP).

Život s rizicima

Neki od njegovih pristalica strahuju za njegovu sigurnost, ali on kaže da je to sve normalno za mjesto gdje živi.

- Biti u politici u Turskoj znači izabrati život s rizicima. Hodat ću svojim putem što god Erdoan i njegovi saveznici učinili. Ne mogu me odbiti. Ne mogu me uplašiti. Obećao sam to ovoj naciji – poručio je on.

Predsjednik Erdoan (69) ismijavao je svog suparnika u prošlosti, govoreći da "nije mogao ni ovcu čuvati", ali sada je već teže zanemariti ga.