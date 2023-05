Čuveni voditelj nakon otkaza na Foxu ponovo pokreće emisiju, ali na Twitteru

Bivši voditelj "Fox News" Taker Karlson ponovo pokreće svoju emisiju na Twitteru nakon što je voditelj u udarnom terminu naglo napustio tu televiziju prošlog mjeseca, javlja "Politico".

- Uskoro ćemo na Twitteru donijeti novu verziju emisije koju smo radili posljednjih šest i po godina - rekao je Karlson u objavi na Twitteru u utorak.

Pad slobode govora

- Donijet ćemo i neke druge stvari o kojima ćemo vam pričati. Ali za sada smo samo zahvalni što smo ovdje – poručio je.

U objavi na Twitteru, Karlson je tvrdio da je došlo do pada slobode govora i da mediji imaju "granice" kada je u pitanju slobodan govor u eteru.

- I znate, ako dovoljno često naiđete na te granice, bit ćete otpušteni zbog toga - rekao je Karlson. "To nije nagađanje; to je zagarantovano. To razumije svaka osoba koja radi u medijima na engleskom jeziku. Pravilo onoga što ne možete reći definiše sve."

Karlson, bivši voditelj emisije "Tucker Carlson Tonight" na "Fox News"-u, napustio je kompaniju nakon što je ta televizija namirila tužbu "Dominion Voting Sistems" za klevetu za 787,5 miliona dolara.

Na Foxu bio od 2009. godine

Karlson se prvi put pridružio "Fox News"-u kao saradnik 2009. godine, a 2017. je preuzeo termin u 20 sati, sat nakon što je Bil O’Rajli protjeran. Karlson je bio jedan od najgledanijih voditelja na kablovskoj mreži vijesti, sa prosječnom publikom od 3,2 miliona gledalaca.

Republikanska zastupnica Mardžori Tejlor Grin je na Tviteru napisala da "jedva čeka" Karlsonovu novu emisiju.

- Istina će biti nezaustavljiva - navela je ona.