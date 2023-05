Uoči samita G7 japanski premijer pozdravlja nove investicije globalnih proizvođača čipova

Premijer Fumio Kišida (Kishida) izjavio je kako pozdravlja i očekuje veća ulaganja od globalnih proizvođača čipova u Japanu, koji nastoji da oživi svoj sektor čipova, nakon sastanka s najvišim rukovodiocima u četvrtak prije samita Grupe sedam.

Kina će biti visoko na dnevnom redu godišnjeg sastanka lidera G7 koji počinje u petak, a Sjedinjene Države sve više pozivaju svoje saveznike da se suprotstave kineskom razvoju čipova i napredne tehnologije.

Ozbiljni izazovi industrije

Rastuće napetosti u Tajvanu i SAD s Kinom donijele su ozbiljne izazove industriji poluvodiča, pri čemu je Tajvan glavni proizvođač čipova koji se koriste u svemu, od automobila i pametnih telefona do borbenih aviona.

Kišida je poručio rukovodiocima, uključujući one iz Micron Technology Inc (MU.O), Intel Corp (INTC.O) i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW), da će stabilizacija lanaca snabdijevanja biti tema razgovora na pregovorima G7 u zapadnom gradu Hiroshimi.

- Veoma sam zadovoljan vašim pozitivnim stavom prema ulaganjima u Japanu i volio bih da vlada u cjelini radi na daljem širenju direktnih investicija u Japanu i podrži industriju poluvodiča - kazao je Kišida.

EUV tehnologija

Zvaničnik ministarstva industrije kasnije je izjavio kako Kišida želi podstaći saradnju na jačanju lanaca nabavke poluvodiča, dok je ministar industrije Jasutoši Nišimura (Yasutoshi Nishimura) kazao da će Japan koristiti 1,3 triliona jena dopunskog budžeta iz prošle fiskalne godine za podršku poslovanju poluvodiča u Japanu.

Micron je u saopćenju naveo da će uvesti ekstremnu ultraljubičastu (EUV) tehnologiju u Japan, postajući prva poluvodička kompanija koja će to učiniti, i očekuje da će uložiti do 500 milijardi jena (3,70 milijardi dolara) uz podršku japanske vlade, prenosi Reuters.