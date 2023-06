Mediji ga optužili za ratne zločine, on ih tužio: Australijski vojnik izgubio na sudu

Ben Robert-Smit (Roberts-Smith), najodlikovaniji živi vojnik Australije, izgubio je historijski postupak za klevetu koji je pokrenuo protiv tri medijske kuće koji su ga nizom tekstova optužili za ratne zločine u Afganistanu.

Novine su tužene zbog članaka u kojima se navodi da je ubio nenaoružane zatvorenike ili civile.

Nije bio prisutan na izricanju presude

Tvrdnje, koje je vojnik negirao, bile su u osnovi tačne, rekao je sudija.

Sudija Entoni Besanko je utvrdio da novine nisu mogle da dokažu druge navode da je napao ženu sa kojom je imao aferu ili da je prijetio da će prijaviti mlađeg kolegu ako ne falsifikuje izvještaje sa terena.

Robert-Smit nije optužen ni za jednu tvrdnju i protiv njega nisu doneseni nikakvi nalazi na krivičnom sudu. On nije bio prisutan na izricanju presude.

Najveće vojno priznanje Australije

Ovaj 44-godišnjak je 2011. godine dobio najveće vojno priznanje Australije, Viktorijin krst, jer je sam savladao talibanske mitraljeze koji su napali njegov vod SAS.

No, njegov javni imidž bio je uništen 2018. godine kada su novinari Nik Mekenzi (Nick McKenzie), Kris Masters (Chris) i Dejvid Vro (David Wroe) počeli objavljivati članke o njegovom nedoličnom ponašanju u The Sydney Morning Heraldu, The Ageu i Canberra Timesu.

Ovi mediji tvrde da je elitni vojnik Specijalne vazdušne službe (SAS) bio umiješan u šest ubistava nenaoružanih zatvorenika dok je bio raspoređen u Afganistanu između 2009. i 2012. godine.

Sudija je utvrdio da su četiri od tih navoda suštinski istinite, ali nije bilo dovoljno dokaza za druga dva.