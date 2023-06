Erdoan prelazi na zdravu ekonomiju

Protekle dvije godine Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), turski predsjednik, vodio je suludu politiku pokušaja snižavanja inflacije pojeftinjivanjem zaduživanja. To je upravo suprotno od onoga što bi bilo koji ekonomista savjetovao. Sada novi kabinet nedavno reizabranog predsjednika, koji uključuje Mehmeta Simseka, glasa ekonomske ortodoksije, kao novog ministra riznice i finansija, sugerira da je njegova divlja vožnja možda završila.

Preokret u politici

- Turskoj ne preostaje ništa drugo nego vratiti se na racionalnu osnovu za kreiranje politike, rekao je Simsek 4. juna, dan nakon njegova imenovanja u vladu. Takve će riječi biti muzika za uši mnogih stranih investitora, koji su u proteklih nekoliko godina odustali od Turske. Ali oni neće puno vrijediti osim ako nisu potkrijepljeni konkretnim koracima za popravljanje ekonomije zemlje.

Od toga, najvažniji bi bio preokret ciklusa popuštanja koji je započeo u jesen 2021. tokom kojeg je turska referentna kamatna stopa pala za više od deset postotnih bodova. Smanjenje kamatne stope, koje je naredio Erdoan, održalo je ekonomski rast, koji je dosegao godišnju stopu od 4% u prva tri mjeseca ove godine. Ali također su uzrokovale galopirajuću inflaciju, koja je dosegla vrhunac od 86% prošle godine prije nego što je popustila, na 44 posto u aprilu. Povećanje stope poništilo bi dio štete i vratilo određeno povjerenje u centralnu banku. Pitanje je li imenovanje Simseka znak pravog zaokreta politike ili je kozmetika kako bi se zadovoljili strani investitori.

Za mnoge investitore ovo je deja vu. Simsek proveo je gotovo desetljeće u prijašnjim kabinetima Erdoana, prvo kao ministar ekonomija i finansija, a potom kao zamjenik premijera, predsjedavajući u razdoblju rekordnog rasta. Ali na kraju je izgubio predsjednikovo uho i utjecaj na kreiranje politike. Godine 2018. na mjestu glavnog ekonomskog savjetnika zamijenio ga je predsjednikov zet Berat Albajrak (Albayrak). Od tada Erdoan može slobodno prakticirati vlastitu ekonomsku filozofiju, koja kamatne stope vidi kao "majku svih zala", kako je to jednom izrazio.

Klizanje lire

Glasine o imenovanju Simseka nisu uspjele provjeriti klizanje lire prošle sedmice. To je zato što ulagači vjeruju da je centralna banka ostala bez novca za intervenciju na valutnim tržištima. Uzimajući u obzir valutnu zamjenu s lokalnim zajmodavcima i stranim centralnim bankama, neto rezerve procjenjuju se na više od 70 milijardi dolara u minusu. Smatra se da je zbog toga lira uveliko precijenjena. Analitičari očekuju da će valuta do kraja godine izgubiti do trećine svoje ionako znatno smanjene vrijednosti dolara.

Hoće li se i kada lira stabilizirati ovisi o sposobnosti Simseka da uvjeri Erdoana u potrebu za povećanjem kamatnih stopa. To bi moglo biti teško. Turski se vođa u više navrata zakleo, posljednji put uoči izbora, da će držati niske stope sve dok je na vlasti. Potreba da se revidira ekonomija uskoro bi mogla otići u drugi plan političkih interesa Erdoana. Lokalni izbori su u martu.

Povećanje kamatnih stopa

Odluka o povećanju kamatnih stopa bit će objavljena na sljedećoj monetarno-političkoj sjednici centralne banke, zakazanoj za 22. juni. Hoće li banka promijeniti kurs, moglo bi postati jasno ranije. Imenovanje novog guvernera centralne banke koji bi zamijenio Sahapa Kavcioglua, koji je u posljednjih nekoliko godina doslovno provodio Erdoanov plan, bio bi ohrabrujući znak.