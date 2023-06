Divlja koza u Španiji gurnula turisticu (64) s litice

Divlja planinska koza gurnula je nizozemsku turisticu s litice u Španiji, a zatim napala njene dvije prijateljice, pri čemu se jedna od njih onesvijestila. Agresivna koza nasrnula je na 64-godišnju ženu u brdima Alpujarra u Granadi i gurnula je s ruba strme litice, nakon čega je ona pala 20 metara nizbrdo i završila na jednoj izbočini.

Nizozemka, čiji identitet nije objavljen, preživjela je lomove zgloba. Turistica je 28. maja putovala s dvije planinarke iz Belgije. Lokalni pastir je pronašao povrijeđene belgijske turistice te su ubrzo na mjesto događaja stigli spasioci i spasilački helikopter, piše "Daily Mail".

No, spasilačke ekipe nisu uspjele odmah pronaći Nizozemku te je potraga prekinuta u 21 sat zbog lošeg vremena. Hitne službe su nastavile s akcijom spašavanja i uspjele locirati ženu, no zbog vremenskih prilika su je tek sutradan prevezle u bolnicu. Stručnjaci upozoravaju da trenutno traje sezona parenja i da su iberijski kozorozi u to vrijeme posebno agresivni.