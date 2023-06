New York Times: Rusija odgovorna za uništenje brane Kahovka

New York Times piše da je uništenje brane Kahovka pod ruskom okupacijom bilo posao iznutra. U članku naziva "Posao iznutra" New York Times piše da su pronašli dokaze koji potvrđuju da je za eksploziju odgovorna Rusija.

Eksploziju pokrenula strana koju kontrolira Rusija

Brana je uništena 6. juna, a betonska barijera koja ju je uništila bila je postavljena duboko u strukturu. New York Times navodi da to pokazuje da je to morao učiniti neko ko njome upravlja.

- Dokazi jasno upućuju na to da je brana oštećena eksplozijom koju je pokrenula strana koju kontrolira Rusija - objavio je New York Times.

Moskva je imala svaku stranicu inženjerskih nacrta

Građevina je izgrađena u sovjetsko vrijeme, tako da je Moskva imala svaku stranicu inženjerskih nacrta i znala je gdje je Ahilova peta građevine. Jedan inžinjer je rekao novinama da je, budući da je izgrađena tokom hladnog rata, bila dizajnirana da izdrži gotovo sve vanjske napade.

Stručnjaci su kazali da je malo vjerovatno da se betonski temelji brane slome sami od sebe. No, inžinjeri su rekli da će samo potpuno ispitivanje brane utvrditi slijed događaja koji su doveli do uništenja.

Kremlj je negirao umiješanost u oštećenje brane zbog koje je bio potopljen dio bojišnice i brojni domovi ljudi koji žive regijama u blizini. Osim toga, mnoga polja su uništena. Ukrajina je optužila Rusiju za uništavanje brane, koja je od 2022. pod kontrolom Rusije.