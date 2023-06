Šalenberg i Eskobar potcrtali jak austrijsko-američki angažman za Bosnu i Hercegovinu

Ministar vanjskih poslova Austrije Aleksander Šalenberg (Alexander Schallenberg) i posebni izaslanik SAD-a Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) potcrtali su jak austrijsko-američki angažman za Bosnu i Hercegovinu, osposobljenu za budućnost, saopćeno je iz austrijske ambasade u BiH.

Pri austrijskom Europa-Forumu Wachau, prvi put u saradnji austrijskog Ministarstva vanjskih poslova i State Departmenta SAD-a, je 22. i 23. juna 2023. godine održan Workshop „Speak Up: Engaging young political leaders and civil society in the Western Balkans. Edicija: Bosna i Hercegovina“. U fokusu Workshopa, u kojem su sudjelovali predstavnice i predstavnici iz politike, civilnog društva i dijaspore iz Bosne i Hercegovine, bila je geostrateška nužnost da se osigura stabilnost Zapadnog Balkana i da se on čvrsto usidri u okviru zapadne zajednice vrijednosti.

Novi pristupi saradnji

Danas, drugog dana Workshopa su se ministar vanjskih poslova Austrije Aleksander Šalenberg i posebni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar susreli sa učesnicama i učesnicima, kako bi potcrtali austrijsko-američki angažman za jaču euro-atlansku integraciju Bosne i Hercegovine.

- Razmjena između bosanskohercegovačkih grupa stanovništva i novi pristupi u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom su važniji nego ikad, kako bi se ova zemlja dugoročno vezala za zapadni sistem vrijednosti. Ruski napadački rat protiv Ukrajine, ali i napetosti u neposrednom susjedstvu, između Srbije i Kosova, iznova su zamiješali geopolitičke karte. Jedno je jasno: zajedno sa Sjedinjenim državama vrijedi, dalje osluškivati i raditi na euro-atlanskoj budućnosti Bosne i Hercegovine - naglasio je ministar vanjskih poslova Šalenberg.

Bosna i Hercegovina je po mišljenju Schallenberga na raskrsnici. Dodjela kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji u decembru 2022. godine je bio važan politički signal za budućnost zemlje u EU-porodici. Sada treba da se daljim angažmanom djelotvorno podrže neophodne reforme – saglasni su Austrija i SAD.

Istinski prijatelj

- Austrija je istinski prijatelj Zapadnog Balkana. Vrlo važno da međunarodna zajednica uključi ove generacije lidera iz Bosne i Hercegovine. Radujem se sveobuhvatnom dijalogu koji unaprjeđuje naš angažman za demokratske i euroatlanske ambicije regije - ustvrdio je posebni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Eskobar na marginima Workshopa.

Ovaj workshop pri Europa-Forum Wachau predstavlja početak jednog dugoročnog dijaloga. Na taj način austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova i State Department SAD-a pružaju podršku mladoj bosanskohercegovačkoj generaciji da svoju vlastitu budućnost sama odlučno oblikuje. Bosanskohercegovačka dijaspora u Austriji igra ulogu mosta između dvije države i u tom smislu ima važnu ulogu. Cilj Workshopa je bio, da se razrade konkretni prijedlozi rješenja, perspektive i preporuke za evropski put Bosne i Hercegovine.