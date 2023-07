Procjenjuje se da 320 miliona ljudi širom svijeta ima hepatitis B i C

Procjenjuje se da oko 250 miliona ljudi u svijetu ima hepatitis B, a 70 miliona hepatitis C, tvrdi predsjednik Turskog udruženja za istraživanje jetre prof. dr. Zeki Karasu.

Hepatitis je upala jetre bilo kojeg uzroka. Hepatitis obično uzrokuje virus, naročito neki od pet virusa hepatitisa - A, B, C, D ili E.

Svjetski dan hepatitisa

Udruženje za borbu protiv virusnog hepatitisa i Tursko udruženje za istraživanje jetre održali su konferenciju za novinare povodom "28. jula Svjetskog dana hepatitisa".

Karasu je rekao da je virusni hepatitis jedan od važnih javnozdravstvenih problema u svijetu i zemlji.

Naveo je da ovi virusi pogađaju mnoge ljude širom svijeta i uzrokuju ozbiljne zdravstvene probleme.

- Procjenjuje se da oko 250 miliona ljudi širom svijeta ima hepatitis B, a 70 miliona hepatitis C. U našoj zemlji je prevalencija hepatitisa B oko četiri posto. Za hepatitis C, ova brojka se kreće od 0,5 do jedan posto. Sa ove tačke gledišta, četiri posto naših građana je zaraženo hepatitisom B, jedan posto hepatitisom C, otprilike pet posto naših ljudi je zaraženo hepatitisom - izjavio je Karasu.

Zaštita od kontaminacije

Naglašavajući važnost zaštite od kontaminacije, Karasu je upozorio da se vodi računa o sterilizaciji na mjestima gdje iste stvari koristi više osoba poput frizerskih salona, berbera i mjesta za tetoviranje.

- Iako neki ljudi mogu osjetiti simptome kao što su žutica, slabost i umor, međutim, ima i onih kod kojih se simptomi ne moraju javiti. Virusni hepatitis može biti vrlo tih i podmukao. To otežava ljudima da ih prepoznaju - rekao je Karasu.