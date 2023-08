Preminuo Elvis Prisli, Kralj rokenrola

Na današnji dan 1977. godine, preminuo je Elvis Aron Prisli (Elvis Presley), američka i svjetska rok legenda, nazvan Kraljem rokenrola. Za života je oborio sve muzičke rekorde: u dvadesetak godina rada objavio 97 ploča, a na vrhovima top-lista proveo je čak 996 sedmica.

Elvis se rodio 8. januara 1935. godine u gradu Tupelo, u Misisipiju, a 35 minuta prije njega rodio se njegov brat i identični blizanac, kao mrtvorođenče. Već kao dječak pokazao je ogroman muzički talent i počeo nastupati s 13 godina na crkvenim svečanostima i srednjoškolskim priredbama u Memfisu. Nikada nije formalno učio muziku, ali je svirao gitaru i pjevao “po uhu”.

Prvu pjesmu Prisli je snimio kao rođendanski dar majci, 1954. godine, nakon čega je snimio i prvi album, a njegovim najuspješnijim godinama karijere smatra se period od 1960. do 1975. godine, u kojem je izdao 52 ploče i još za života ih prodao u više od 600 miliona primjeraka.

Filmska karijera i hitovi

Filmsku karijeru Prisli je započeo 1956. godine filmom "Voli me nježno". Iako je uglavnom igrao u muzičkim filmovima osrednje vrijednosti, sve njegove naslovne pjesme bile su hitovi, među kojima su najpopularniji "Can't Help Falling in Love","Return to Sender" i "Viva Las Vegas".

Osim glasom, Elvis je oduševljavao svoje brojne obožavatelje, naročito obožavateljke, stasom i ljepotom, a negova kombinacija naglih pokreta prema ritmu i specifično njihanje kukovima kod mladih žena u prvim redovima na koncertima izazivala je vriskove.

Film "Elvis on Tour" dobio je nagradu Zlatni globus za dokumentarni film 1972. godine. Za gospel album "He Touched Me” Elvis je dobio drugi Grammy, a za pjesmu "How Great Thou Art", 1975. godine, i treću Grammy nagradu.

Bolest i ovisnost

Godine 1975., Elvis obolijeva od dijabetesa i gastritisa, a uz to postaje i ovisan o narkoticima. Njegovi nastupi, a naročito tokom 1977. godine, bivali su sve lošiji. Tako je na koncertu u gradu Aleksandrija, u Luizijani, na pozornici bio manje od jednog sata i niko nije mogao razumjeti šta pjeva, a za nastup u Beton Ružu nije uspio izaći iz kreveta te je turneja otkazana.

U aprilu 1977. godine, Elvis je doživio srčani udar, ali nije promijenio način života. Posljednji singl koji je izdao bio je "Way Down", a zadnji koncert održao je u Indianapolisu u Market Square Areni, 26. juna 1977. Usljed predoziranja, 16. avgusta 1977. godine, Elvis je pao u duboku komu, te uprkos pokušajima ljekara da mu spase život, podlegao, a njegova smrt potresla je milione obožavatelja. Tadašnji američki predsjednik Džimi Karter (Jimmy Carter) odao je počast Prisliju kao osobi koja je zauvijek promijenila lice američke popularne kulture.

Elvis je sahranjen kraj majke na groblju "Forest Hill Cemetery", a posljednjem ispraćaju i povorci od Grejslenda do groblja prisustvovalo je više od 80.000 ljudi.