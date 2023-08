Rođen legendarni glumac Dragan Nikolić

Preminuo slavni američki komičar Džeri Luis

Džeri Luis (Jerry Lewis), pravog imena Džozef Levič (Joseph Levitch), slavni američki komičar, glumac i reditelj, preminuo je na današnji dan 2017. godine.

Luis je rođen 16. marta 1926. godine, a postao je popularan tokom 40-ih i 50-ih kao član dvojca Martin-Luis, zajedno s pjevačem i glumcem Dinom Martinom. Njih dvojica su u početku izvodili skečeve po klubovima i u televizijskim emisijama, a potom prešli na filmsko platno, snimivši 16 filmova, među kojima su najpoznatiji “That’s My Boy”, “Sailor Beware”, “Jumping Jacks”, ” Scared Stiff”, “You’re Never Too Young”, “Artists and Models” i “Holivud”.

“Kralj komedije”

Nakon toga je Luis krenuo u solo karijeru s filmom “Delicate Deliquent” iz 1957. godine, tokom koje je i dobio nadimak „kralj komedije“. Potom je sam pisao scenarije, glumio i režirao svoje filmove, od kojih je najveći uspjeh postigao “The Nutty Professor”.

Radio je jedno vrijeme kao profesor filma na Univerzitetu Južne Kalifornije, a nakon nekoliko godina odsustva, Luis se vratio filmu 80-ih godina, snimajući “Hardly Working”, kao i “The King of comedy” Marina Skorsezea. Posljednji film u kojem se pojavio bio je “The Trust” iz 2016. godine.

Dobitnik je brojnih nagrada za doprinos filmu i komediji, od kojih su najznačajnija priznanja Američkih komičara, Asocijacije filmskih kritičara, Venecijanskog filmskog festivala, Akademije filmskih umjetnosti i nauka SAD. Francuska ga je odlikovala Legijom časti. Dodijeljene su mu i dvije zvijezde na holivudskom Bulevaru slavnih.

Osim filmskih aktivnosti, Luis je bio veliki filantrop, bavio se dobrotvornim radom i pomagao osobe s fizičkim i intelektualnim poteškoćama, zbog čega je bio nominovan za Nobelovu nagradu za mir.