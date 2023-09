Usred javljanja uživo, novinarku prolaznik zgrabio za stražnjicu

Španska policija uhapsila je muškarca zbog optužbi da je seksualno maltretirao novinarku Isu Baladu dok je uživo izvještavala za svoju TV kuću, piše BBC.

Isa Balado je u utorak pred kamerama govorila o pljački u Madridu, kada joj je s leđa prišao muškarac i uhvatio je za stražnjicu. Kada ga je upitala zašto je to učinio, on je negirao to.



Balado je pokušala da nastavi, ali ju je voditelj iz studija prekinuo:



- Isa, oprosti što prekidam, ali reci mi, je li te on upravo zgrabio za stražnjicu - upitao je Načo Abad (Nacho).

Novinarka je to potvrdila, a Abad joj je rekao da "idiota" stavi pred kameru. Na snimku se potom vide rekorterka i muškarac koji je još stajao pored nje i smješkao se.