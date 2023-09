Amerikanac zbog uputa Googlea vozio preko srušenog mosta, utopio se

Porodica Amerikanca koji se utopio nakon što je pokušao prijeći preko srušenog mosta tuži Google i tvrdi da je Filip Pakson (Philip Paxson) preminuo jer kompanija nije ažurirala svoju kartu. Naime, most u Hikoriju u Sjevernoj Karolini urušio se prije devet godina, što nije bilo zabilježeno na mapi.

Pakson, otac dvoje djece, poginuo je u septembru 2022. nakon što se vozio kući s zabave za deveti rođendan svoje kćerke koja je bila organizirana kod poznanika te je u trenutku smrti bio na njemu nepoznatom području. Njegova je supruga ranije odvezla kćerke kući, a on ostao pomoći pri čišćenju, piše BBC.

Vozio se po mraku i kiši

- Budući da nije bio upoznat s lokalnim cestama, oslonio se na Google Maps, očekujući da će na taj način sigurno doći kući. No dok se oprezno vozio po mraku i kiši, došao je do, slijedeći zastarjele upute Googlea, urušenog mosta kojeg već desetljeće zovu "Most prema nigdje" i pao u rijeku Snou Krik, gdje se utopio - saopćili su advokati porodice.

Lokalno stanovništvo više puta je kontaktiralo Google kako bi promijenio kartu područja budući da se most urušio 2013. godine, stoji u tužbi. Vlasti su početno ispred nefunkcionalnog mosta postavile barijere, ali su ih vandali prije nekoliko godina uništili.

Google: Razmatramo tužbu

Porodica tuži i tri lokalne kompanije, tvrdeći da su bile dužne održavati most.

- Djevojčice pitaju kako i zašto im je tata umro, a ja im ne mogu objasniti jer kao odrasla osoba još uvijek ne razumijem kako je kompanija koja je odgovorna za GPS upute mogla biti tako neodgovorna prema ljudskom životu - rekla je Ališa Pakson (Alicia Paxson), supruga preminulog.

- Naše duboko saučešće porodici Pakson. Cilj nam je na našim kartama pružiti tačne informacije o dostupnim rutama i razmatramo ovu tužbu - rekao je glasnogovornik Googlea za AP News.