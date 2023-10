Vojni analitičar Igor Tabak iz Zagreba za "Avaz": Kriza drugačija od svih dosadašnjih, Hamas je pomogao Netanjahuu

Jaki zračni udari i grupisanje vojske na granici s Gazom karakteristično je i za ranije slučajeve eskalacije nasilja na Bliskom istoku, ali ovaj put je to drugačije zbog prodora pripadnika pokreta Hamas na izraelsku teritoriju, većeg broja talaca, ali i broju raketa upućenih na Izrael koje su prosto preplavile Željeznu kupolu, kao odbrambeni sistem Izraela. Ovo je za „Avaz“ izjavio vojni analitičar Igor Tabak, urednik portala Obrana i sigurnost (OBRIS).



Dizanje rezervista i okupljanje vojne tehnike

- Svo to dizanje rezervista, okupljanje vojne tehnike koje se gleda zadnjih dana, priprema je mogućeg ulaska u Gazu. Da li će do toga doći, vidjet ćemo. Prema transportima tenkova, oklopnih vozila, samohodnog topništva, vidimo da je riječ o velikom premještanju oružanih snaga, što daje osnov za djelovanje prema Gazi, ali i prema drugoj strani ako se takva potreba ukaže – kaže Tabak.

Dodaje da Hamas „igra na naglašavanje statusa žrtve“ i da u sukob pokušava uvući sve moguće, unutar i oko Izraela, ali mu to samo djelimično polazi za rukom. Bilo je incidenata na Zapadnoj obali i granici s Libanom, ali Tabak se pita koliko to pomaže stanovnicima Gaze.

- Na tom jednom malom prostoru, veličine otoka Krka na Jadranu, živi više miliona ljudi u čitavom nizu, gotovo sraslih, urbanih naselja na koja je, tokom prva tri dana napada, padao po jedan projektil svakih pet minuta – ističe Tabak.

Komentirajući poziv izraelske vojske da civili napuste Gazu ili da se grupiraju na nekoliko lokacija, Tabak kaže da ima smisla jer je kolateralnu štetu teško izbjeći, ali da je to stanovništvu teško izvesti.

"Kolektivna kazna"

- Takvi pozivi su dobri, posebno u situaciji kad je Hamas najavio da će, ako bude napada koji nisu najavljeni, strijeljati zarobljenike. To je jedna situacija koja do sada nije viđena – dodaje Tabak.

Potvrđuje da se na Bliskom istoku smjenjuju ratni zločini, da je Hamas svojim pokoljima izazvao vrlo gusto i učestalo raketiranje koje se može podvesti pod „kolektivnu kaznu“, što je protivno međunarodnom pravu.

- Takva situacija je nedvojbeno urušila ono dobre volje koju su Palestinci skupili zadnjih godina. Mislim da je Hamas na ovaj način pomogao Benjaminu Netanjahuu, koji je uspio konsolidirati svoje građanstvo koje je u posljednje vrijeme bilo jako politički podijeljeno. Definitivno i Rusiji strašno odgovara da se fokus međunarodne javnosti makne s Ukrajine. Treba napomenuti da je i u SAD, gdje su bile velike diskusije o pomoći Ukrajini, Zastupnički dom najedanput odlučuje ne samo o pomoći Ukrajini već i Izraelu, koji je u Americi mnogo žešća politička tema – pojašnjava Tabak.

Omjer koristi i rizika

U odnosu na sve ranije situacije, Izrael je u jednom danu imao više žrtava nego za desetine godina, ali je i odgovor mnogo drugačiji. Tabak dodaje da Izrael može mobilizirati još ljudstva i tehnike.

- S jedne strane, upad u Gazu može biti ograničen, ne bi li se taj pojas dug oko 40, a širok između 6 i 10 kilometara, podijelio na više dijelova. S druge strane, ostaje i mogućnost ulaska u pojedine urbane dijelove, a to vojnički gledano može biti veoma teško i nositi velike rizike. To je ono čega su se Izraelci u mnogo dosadašnjih situacija uzdržavali, gledajući omjer koristi i rizika, koji je sada pomaknut zbog velikog broja talaca, najava da bi ih se moglo ubijati ovih dana ili vijestima o spolnom zlostavljanju zarobljenih žena. To su otežavajuće okolnosti koje ovu krizu čine drukčijom od dosadašnjih vezanih za Gazu – kaže vojni analitičar Igor Tabak.