Erdoan: Odgovor Izraela Hamasu u Gazi je nesrazmjeran i predstavlja masakr

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je da su blokada i bombardovanje Gaze, kao izraelski odgovori na napad palestinske grupe Hamas, nesrazmjerni i da predstavljaju "masakr", ali je ponovio ponudu Ankare da posreduje između zaraćenih strana.

Nakon što je Ankara ove sedmice ponudila da posreduje između zaraćenih strana, Erdoan i turski ministar vanjskih poslova razgovarali su o tome sa regionalnim silama i zapadnim kolegama, prenio je Reuters.

Prerano da se razgovara o posredovanju

Međutim, izraelski izaslanik u Ankari u nedjelju je rekao da je prerano da se razgovara o posredovanju.

Erdoan je, govoreći svojoj vladajućoj AK partiji u parlamentu, rekao da „čak i rat ima moral“, ali da je rasplamsavanje sukoba od vikenda „veoma ozbiljno to narušilo“.

- Sprječavanje ljudi da zadovolje svoje najosnovnije potrebe i bombardovanje stambenih objekata u kojima žive civili, odnosno vođenje sukoba uz korištenje svake vrste sramnih metoda, nije rat, to je masakr - rekao je on, misleći na to da je Izrael, pored uništavanja infrastrukture, prekinuo i dopremanje struje i vode u Gazu.

Popravljanje odnosa sa Izraelom

Turska, koja je podržavala Palestince, kao i rješenje o dvije države, u posljednje vrijeme radila na popravljanju odnosa sa Izraelom.

Za razliku od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Ankara ne vidi članove Hamas kao teroriste, a čak ih je ugostila u prošlosti, navodi Reuters.

Iako nije otvoreno krivila Izrael, Turska je navela da su najnovije borbe nastale zbog godina nepravde nad Palestincima i da je jedini put ka miru formiranje nezavisne, suverene palestinske države.