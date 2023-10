Video / Nakon moćnog Iron Domea stiže Iron Beam: Šta je to?

Izvorno je planirano da Iron Beam bude raspoređen 2025. godine, ali izraelsko Ministarstvo odbrane sada ubrzava njegov razvoj nakon izbijanja rata s Hamasom, izvijestio je u ponedjeljak britanski The Telegraph.

Podaci s radara prenose se u Battle Management & Weapon Control zapovjedno mjesto. Ono je prepuno vrlo moćnih kompjutera koji u realnom vremenu obrađuju radarsku sliku i procjenjuju putanju leta otkrivenih ciljeva. Ako proračuni pokažu da će raketa pasti na nenaseljeno područje, sistem ne djeluje. Odnosno, djeluje samo protiv prijetnji naseljima, vojnim položajima, aerodromima i drugim važnim objektima.

Battle Management & Weapon Control zapovjedno mjesto nadzire tri do četiri lansera u kojima se nalaze vođeni projektili presretači Tamir. Svaki lanser može primiti do 20 projektila, što znači da svaka haubica ima od 60 do 80 projektila spremnih za lansiranje.

Šta je Iron Beam?

Stručnjaci kažu da će Iron Beam biti znatno jeftiniji od Iron Domea, koji košta više od 50.000 dolara po projektilu. Ovaj sistem umjesto vođenih projektila koristi lasersku zraku snage veće od 100 kW. Zahvaljujući njoj trošak obaranja će s 50 do 100 hiljada pasti na nekoliko dolara.

Dizajniran je da bude integriran u postojeću izraelsku mrežu protuzračne odbrane, umjesto da služi kao potpuna zamjena za sistem Iron Dome. Dok je Iron Dome razvijen izričito za odbranu od malih raketnih udara, Iron Beam je dizajniran imajući na umu rastuću prijetnju bespilotnih letjelica, kaže vojni analitičar David Hambling.

- Iron Dome je najuspješniji sistem te vrste u svijetu - rekao je Hambling za Newsweek. U nedavnim napadima Hamas ga je pokušao nadvladati ispaljivanjem ogromnog broja raketa u kratkom vremenu.

- Jasno je da postoje ograničenja koliko projektila Iron Dome može zaustaviti - rekao je.

U jednom nedavnom baražnom napadu, Hamas je ispalio do 5.000 raketa u samo 20 minuta, primijetio je Hambling, što Izraelu predstavlja astronomski trošak za presretanje.