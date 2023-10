Pilot jeo magične gljive, pa htio ugasiti motore u zraku

Pilot van dužnosti koji je navodno pokušao ugasiti motore tokom leta rekao je policiji da je po prvi put konzumirao psihodelične gljive.

Džozef Dejvid Emerson (Joseph David), uhapšen je u nedjelju navečer u Oregonu, te po 83 tačke optužnice za pokušaj ubistva i jednu tačku za ugrožavanje aviona.

Pokušao zgrabiti ručke

Posada je obavijestila da je Emerson pokušao ugasiti motore na letu Horizon Aira iz Evereta u Vašingtonu za San Francisko, dok se vozio na dodatnom sjedištu u kokpitu.



U optužbama se tvrdi da je pokušao zgrabiti ručku za izlaz u slučaju opasnosti nakon što je vezan.

Tužioci navode da je on vodio ležeran razgovor sa pilotima prije nego što je pokušao zgrabiti dvije crvene ručke koje bi aktivirale sistem za suzbijanje požara u avionu i smanjile dovod goriva u njegove motore.

Mislio da sanja

Prema posadi, Emerson je napustio kokpit nakon kratke borbe koja je trajala oko 30 sekundi. U sudskom dokumentu se navodi da je Emerson ispričao policajcima da je mislio da sanja, te da je bio depresivan u posljednjih šest mjeseci.

Nije jaasno da li je bio pod utjecajem psihodelčinih gljiva dok je bio u avionu. Agent FBI-ja je napisao da je osumnjičeni razgovarao s policijom i rekao da mu je to bio prvi put da je uzeo gljive.

Poslije sukoba je smješten u zadnji dio aviona, ali dok se spuštao, on je pokušao zgrabiti ručku za izlaz u slučaju opasnosti. Zaustavila ga je stjuardesa koja je stavila svoje ruke na njegove.

"Vežite me ili će biti loše"

Piloti su potvrdili policiji da je Emerson rekao "nisam dobro" prije nego što je posegnuo za ručkama.

Uspjeli su ga zaustaviti prije nego što ih je povukao do kraja, a Emerson je mirno pristao otići do zadnjeg dijela aviona i rekao stjuardesi: "Morate me odmah vezati lisicama ili će biti loše".

Druga je potvrdila kako ga je čula da govori "kako je pogriješio" i "kako je pokušao sve ubiti".

Emerson je pitao policiju može li se odreći prava na advokata.

- Priznajem šta sam učinio. Ne protivim se optužbama koje želite podignuti protiv mene. Povukao sam obje ručke za hitno isključivanje jer sam mislio da sanjam i samo sam se želio probuditi - istaknuo je.