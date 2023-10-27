Silovit zračni napad američke vojske na iransku Revolucionarnu gardu

Prema uputama Džoa Bajdena (Joe Biden) američke vojne snage su izvele napade na dva objekta u u blizini Abu Kamala u istočnoj Siriji koje koristi iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) i pridružene grupe. U udarima je pogođeno skladište oružja i skladište municije koju koristi IRGC.

Ovi precizni napadi su odgovor na niz tekućih, uglavnom neuspješnih, pokušaja napada na američko osoblje u Iraku i Siriji od grupa koje podupire Iran, a koji su započeli 17. oktobra. Od tih napada je jedan američki radnik preminuo od srčanog udara, dok su 21 člana američkog osoblja zadobili lakše povrede.

Predsjednik Bajden nema veći prioritet od sigurnosti američkog osoblja, a akciju je usmjerio kako bi jasno stavio do znanja da SAD neće tolerisati nikakve napade.

- SAD ne žele sukob i nemaju namjeri niti želju sudjelovati u daljnjim neprijateljstvima, ali ovi napadi protiv američkih snaga koje podržava Iran su neprihvatljivi i moraju prestati. Iran želi sakriti svoju ulogu i poreći svoju ulogu u ovim napadima.Iran želi sakriti svoju ulogu i poreći svoju ulogu u ovim napadima na naše snage. Nećemo im dopustiti. Ako se napadi na američke snage nastave, nećemo oklijevati poduzeti daljnje potrebne mjere za zaštitu našeg naroda.

Ovi usko skrojeni udari u samoodbrani bili su namijenjeni isključivo za zaštitu i odbranu američkog osoblja u Iraku i Siriji. Oni su odvojeni i različiti od tekućeg sukoba između Izraela i Hamasa i ne predstavljaju promjenu u našem pristupu sukobu Izraela i Hamasa. I dalje pozivamo sve državne i nedržavne subjekte da ne poduzimaju akcije koje bi eskalirale u širi regionalni sukob – poručio je u izjavi Lojd Ostin (Lloyd Austin), američki ministar odbrane.