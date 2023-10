Izraelska policija zabranila protest ispred Netanjahuove kuće

Izraelska policija je najavila kako neće dozvoliti da se večeras ispred rezidencije premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u Cezareji održi protest zbog neuspjeha koji su doveli do napada Hamasa 7. oktobra. Poručili su kako će rastjerati sve takve proteste jer "ne dopušta proteste o političkim ili sigurnosnim pitanjima tokom rata", prenosi The Times of Israel.

Izvor iz policijskih snaga za Haretz kaže kako postoji mogućnost da bi protest bio dopušten u slučaju da je predstavljen kao bdjenje. Iako su u Cezareji dopuštena velika okupljanja, policija tvrdi kako tokom rata nema dovoljno ljudstva da osigura protest.



Dok je niz visokih izraelskih dužnosnika posljednjih sedmica preuzeo odgovornost za masovne neuspjehe koji su omogućili hiljadama Hamasovih terorista upadnu u Izrael, ubiju 1400 ljudi i uzmu najmanje 233 taoca, Netanjahu je to odbio učiniti.

Izraelski premijer je zastupao stajalište da će nakon rata "svi morati dati odgovore".