Gutereš: Iran provodi pogubljenja "alarmantom brzinom", ukinuti smrtnu kaznu

Iran provodi pogubljenja "alarmantom brzinom", usmrtivši najmanje 419 ljudi u prvih sedam mjeseci ove godine, naveo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš (Gutteres) u novom izvještaju. To je povećanje od 30 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Navodno kršenja kodeksa oblačenja

Gutereš je u izvještaju Generalnoj skupštini UN-a o stanju ljudskih prava u Iranu naveo da je sedam muškaraca pogubljeno u vezi sa ili zbog učešća na protestima širom zemlje, izazvanim smrću 22-godišnje Mahse Amini u septembru 2022. koju je policija morala uhapsiti zbog navodnog kršenja kodeksa oblačenja.

U svih sedam slučajeva, informacije koje je dobila Kancelarija UN za ljudska prava "dosljedno ukazuju da sudski postupci nijesu ispunili uslove za pravilan proces i pravično suđenje prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima", rekao je Gutereš.

- Pristup adekvatnom i blagovremenom pravnom zastupanju često je bio uskraćen, uz izvještaje o iznuđenim priznanjima, koja su možda dobijena kao rezultat torture - naveo je generalni sekretar UN-a.

On je rekao da je 239 ljudi, više od polovine pogubljenih u periodu od sedam mjeseci, navodno usmrćeno zbog krivičnih djela povezanih s drogom, što je povećanje od 98 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Gutereš je izrazio duboku zabrinutost "zbog nedostatka transparentnih i nezavisnih istraga o prijavljenim kršenjima ljudskih prava, posebno u kontekstu posljednjih protesta širom zemlje".

Generalni sekretar je citirao informacije dobivene od Agencije UN-a za ljudska prava da je, prema procjenama, između 17. septembra 2022. i 8. februara 2023. oko 20.000 osoba uhapšeno zbog učešća u protestima.

- Posebno zabrinjava to što su većina uhapšenih pojedinaca možda bila djeca, s obzirom na to da je, prema riječima zamjenika komandanta Korpusa garde islamske revolucije, procijenjena prosječna starost uhapšenih procijenjena na 15 godina - rekao je on.

Gutereš je izrazio zabrinutost što je jedan broj osoba koje su pomilovane dobilo sudske pozive s novim optužbama ili su ponovo uhapšene, uključujući aktivistkinje, novinare i pripadnike manjinskih grupa.

On je naveo prijavljene slučajeve nesrazmjerne i prekomjerne upotrebe sile nad demonstrantima, premlaćivanja i seksualnog nasilja nakon njihovog pritvaranja, kao i psihičko zlostavljanje.

Niz kazni

- Prema informacijama dobivenim od Visokog komesarijata UN-a za ljudska prava, tri poznate glumice koje su se pojavile u javnosti bez marame — Azadeh Samadi, Afsaneh Bajegan i Lejla Bolukat — osuđene su zbog toga što nisu pokrivale kosu - rekao je Gutereš.

Izrečen im je niz kazni, "uključujući zatvorsku kaznu od 10 mjeseci do dvije godine, prisustvo na nedjeljnim sesijama savjetovanja, obavljanje dužnosti čišćenja bolnice, dvogodišnju zabranu vožnje i na kraju pružanje 'potvrde o zdravstvenom stanju, rekao je on.

U izvještaju koji je proslijeđen u utorak, a pokriva period od godinu dana koji se završava 31. jula, navodi se da "kontinuirano uskraćivanje adekvatne medicinske njege u pritvoru i dalje ozbiljno zabrinjava".

Što se tiče drugih pitanja ljudskih prava, Gutereš je rekao da iranske vlasti nastavljaju da koriste nacionalnu bezbjednost "kako bi opravdale ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, onlajn i van interneta".

Obustaviti sva pogubljenja

On je citirao govor vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija od 27. juna kada je pozvao pravosuđe da "eliminiše" drugačija mišljenja na internetu i pooštri kontrolu nad sajber prostorom.

Među mnogim preporukama, generalni sekretar UN-a je pozvao Iran da odmah obustavi sva pogubljenja, ukine smrtnu kaznu i pusti sve ljude koji su proizvoljno pritvoreni, "uključujući žene i djevojke, branitelje ljudskih prava, advokate i novinare, zbog legitimnog ostvarivanja prava na slobodu mišljenja i izražavanje, udruživanje i mirno okupljanje".

On je također pozvao vladu da garantuje pravo na mirno okupljanje, da obezbijedi da sigurnost na protestima bude u skladu s međunarodnim normama i standardima ljudskih prava, i da poštuje pravo na pravilan proces i pravična suđenja.