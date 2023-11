Izrael poručio: Hezbolah neka se ne igra s vatrom, to bi zapečatilo sudbinu Libana

Izrael je u subotu navečer poručio Hezbolahu da bi njihov ulazak u rat zapečatio sudbinu Libana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je upozori Hezbolah "da ne prave grešku i krenu u rat te da bi to bila greška njihovog života. Mišljenja je da bi to zapečatilo sudbinu Libana.

Ministar odbrane Izraela Joav Galant je kazao da su na sjevernoj granici "provokacije prerasle u agresiju te da rekao Hezbolahu da se "ne igra s vatrom".

Nova oružja

Dodao je većina izraelskih zračnih napada nije okrenuta prema Gazi, nego sjeveru.

- Građani Libana moraju znati da bi, ako (vođa Hezbolaha Hasan) Nasralah pogriješi, sudbina Bejruta mogla biti poput sudbine Gaze - kazao je.

Nasralah je ranije u subotu rekao da je njegov pokret uveo nova oružja u niz uzastopnih napada u južnom Libanu.

- Tokom prošle sedmice došlo je do eskalacije u broju operacija i vrsti korištenog oružja, budući da smo prvi put koristili samoubilačke dronove i rakete Burkan, a to su rakete težine od 300 do 500 kilograma - rekao je Nasralah u televizijskom govoru obilježavajući Hezbolahov Dan mučenika.

Ispaljeni dronovi

Dodao je da su "dronovi i kaćuše ispaljeni duboko unutar okupiranih teroritorija" te da će nastaviti pritisak na izraelske trupe.

Ovo je najozbiljnija eskalacija između Izraela i Libana još od drugog libanskog rata 2006. godine.

Inače, Hezbolah je povezan sa Hamasom, ali se smatra utjecajnijim. Oni su i saveznik Irana i dio samoproglašene "Osovine otpora", čiji je najveći neprijatelj Izrael.