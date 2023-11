Semir Halilović, ambasador BiH u Kataru, za "Avaz": Kako smo izvukli naše ljude iz Gaze

Nakon intenzivnog angažmana ambasada BiH u Egiptu, Kataru i Izraelu, 36 bh. državljana i članova njihovih porodica evakuirano je iz Gaze, ali nastavljaju se napori da se iz enklave pod opsadom osigura izlazak i ostalih. Ambasador BiH u Dohi Semir Halilović kaže za „Avaz“ da se radilo o veoma složenoj i teškoj operaciji koja se odvijala među četiri države.



Potpuni haos

- Pregovarate s četiri države, raznim akterima, diplomatskim predstavnicima, donosiocima odluka, ali i ljudima na terenu s oružjem. To primarno radi ambasador Sabit Subašić, potražuje te ljude, ali to je vrlo teško u ovom potpunom haosu. Tamo postoji nekoliko izraelskih prijelaza koje ljudi prolaze da bi uopće došli do Rafaha i granice s Egiptom. Nije to bio nimalo lagan posao, koji je vodio ambasador Subašić, ali i ja odavde, iz Katara. Sada ćemo provjeriti šta se dogodilo sa šest naših ljudi koji se nisu pojavili prilikom evakuacije, te šta je s ostalima, koji su bliski srodnici državljana BiH, a nisu propušteni na prijelazu - kazao nam je Halilović.

Predstoje konzularni poslovi i osiguravanje viza za evakuirane, te odabir rute povratka. Moguće je da to bude direktan let iz Kaira, ili prema Dohi, a odatle prema Sarajevu. Čeka se odluka Ministarstva vanjskih poslova BiH.

- Mislim da je raspoloženje u Ministarstvu vanjskih poslova BiH da idu preko Dohe, jer su ovdje mnogo bolji uvjeti. Katar je ponudio da preuzme i prijevoz iz Kaira u Dohu, iz Dohe za Sarajevo, da snosi troškove boravka naših ljudi u Kairu, za što nije bilo potrebe, ali i u Dohi, za što će, ako dođu ovdje, biti potrebe. MVP BiH će osigurati novčanu pomoć ljudima koji su izašli iz ratom pogođenog područja - pojašnjava Halilović.

Najave iz Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa sigurnosnim provjerama smatra normalnom procedurom, koja je uobičajena u svim zemljama prilikom izdavanja viza.

- Vidio sam spisak i radi se uglavnom o ženama i djeci i ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema, tim prije što je 19 ili 20 državljana BiH, samo ostali trebaju vize. Međutim, proces izdavanja vize može potrajati desetak dana, zbog provjera u BiH, pa zbog toga što u Kairu ne mogu toliko boraviti opcija preko Dohe postaje primarna - ističe Halilović.

Brojanje žrtava

Napadi na Gazu se s jakim emocijama prate i iz BiH, zemlje koja je prošla kroz ratna stradanja. Halilović kaže da BiH podržava rješenje koje podrazumijeva dvije države, Izrael, te Palestinu a Istočnim Jerusalemom kao njenim glavnim gradom.

- Vi vidite da se nečije žrtve vrlo precizno broje, a druge se ukopavaju bagerima ili se ne ukopavaju nikako. Zato je jasno o čemu se ovdje radi, ljudski život ne vrijedi jednako. Na sceni imamo realpolitiku, suspendirano je međunarodno pravo, ali i sve konvencije vezane za ponašanje u ratu, među državama, kao i konvencije za ljudska prava... Na terenu imamo golu silu. Upravo u takvim okolnostima vrši se i spašavanje naših ljudi - ističe ambasador Halilović.

Ubijeno 5.000 djece

U Gazi je ubijeno više od 11.000 ljudi, gotovo 5.000 djece, i to svijet definitivno mora zaustaviti, poručio je on.

- To je zločin koji u modernom svijetu nismo vidjeli nakon BiH. Zato očekujemo zaustavljanje brutalnog ubijanja civila. Svi osuđujemo i ubijanje civila s druge strane, jer u ovom ratu su najviše stradali civili. Ono što se dešava je gotovo da ne povjerujete, kao da prisustvujete kraju svijeta - naveo je Halilović.