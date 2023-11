Turska: Prvi let aviona pete generacije 27. decembra

U preostalim danima 2023., Turska avionska industrija (TAI) očekuje svečane letove za svoj najnoviji adut - domaći borbeni avion pete generacije pod imenom KAAN, zajedno s Anka-3, revolucionarnim borbenim dronom. KAAN, koji ima impresivnu maksimalnu brzinu od 1,8 Macha, predstavlja ključnu zamjenu za zastarjelu flotu F-16, planiranu za fazu postupnog povlačenja do 2030-ih.

Turska se priprema ipratiti 2023. godinu s impresivnim nizom dostignuća u području odbrambenih tehnologija, uključujući let prvog domaćeg borbenog aviona pete generacije i inovativne bespilotne letjelice. Od početka godine, svjedočimo prvom letu turskog bespilotnog borbenog aviona Kızılelma, lakog mlaznog lovca Hürjet i Bayraktar TB3, bespilotne borbene letjelice namijenjene novom nosaču aviona TCG Anadolu.

Debitiravši na pisti u martu, KAAN se pohvaljuje tehnologijama pete generacije, pružajući svestranu borbenu moć sa sposobnostima za napade zrak-zrak i zrak-zemlja. Sa svojim visokotehnološkim radarom, elektroničkim ratovanjem i mogućnostima umjetne inteligencije, očekuje se da će postaviti nove standarde u preciznosti i brzini paljbe.

Značajan napredak

U isto vrijeme, Anka-3, borbeni dron bez horizontalnog ili vertikalnog repa, obećava nisku radarsku vidljivost, visoku brzinu i značajan kapacitet nosivosti. S istom avionskom arhitekturom kao i svoji prethodnici, Anka-3 će omogućiti tajno djelovanje bez otkrivanja, sposobnost brze implementacije u udaljena područja, te let na visini do 40.000 stopa s izdržljivošću do 10 sati.

Projekt KAAN i Anka-3 označavaju značajan napredak Turske u tehnološkim područjima slabe vidljivosti, visoke manevarske sposobnosti i integracije senzora. Planirani prvi let KAAN-a zakazan je za 27. decembar, obećavajući da će Turska zasjati na nebu borbenih aviona.