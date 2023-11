Netanjahu: Evropa je sljedeća ako ne uništimo Hamas

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu dao je intervju za njemački Bild, gdje je kazao da postoji opasnost od islamista u Evropi te dodao da bi kontinent mogao biti na meti.

- Vi ste sljedeći, shvatite to. Njemačka, Evropa. Hamas je dio terorističke osovine Irana, Hezbolaha, Huta i drugih. A njihov cilj je da povedu prvo Bliski istok, a zatim i cijeli svijet u doba varvarstva, mračno doba srednjeg vijeka. To je ono što oni žele. A ako ljudi to još nisu shvatili, trebalo bi. Neće nestati osim ako ih ne pobijedimo - rekao je Netanjahu.

On je dodao da postoje trenuci u historiji civilizacije "kada civilizovani ljudi moraju da zauzmu stav".

- Baš kao što se to dogodilo protiv nacističkog režima, protiv ISIS-a i protiv Al Kaide. To se mora učiniti i protiv Hamasa i terorističke osovine koju vodi Iran. Da je Bliski istok pao, Evropa bi bila sljedeća, vi biste bili sljedeći. Trenutno smo na prvoj liniji našeg zajedničkog civilizacijskog rata protiv varvara - poručio je izraelski premijer.

Prema njegovim riječima, Izrael nema drugog izbora, nego da uništi Hamas.

- Ako želite mir, uništite Hamas. Ako želite sigurnost, uništite Hamas. Ako želite drugačiju budućnost za Izraelce, Arape, Palestince i sve ostale, uništite Hamas - kazao je Netanjahu.