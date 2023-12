Erdoan citirao Aliju Izetbegovića: "Ponavlja se genocid koji se zaboravi"

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u razgovoru s novinarima u avionu pri povratku sa Cop28 samita u Ujedinjenim Arapskim Emiratima govorio je o situaciji u Gazi i tom prilikom citirao i prvog predsjednika BiH Aliju Izetbegovića.

Erodoan je kazao kako su zapadne države koje podržavaju Izrael, prvenstveno SAD i Velika Britanija postavile pitanje "Šta s prijetnjom Hamasa?" umjesto da ponude rješenje.

“Ako se sada usredotočimo na dvodržavno rješenje, nestat će i pitanje Gaze i međusobne prijetnje. Moramo ovo riješiti odavde. Isključenje Hamasa i uništenje Hamasa nije realan scenarij -poručio je Erdoan.

Naveo je da je gotovo tri hiljade advokata podnijelo zahtjeve Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu i da očekuje da će "genocidari, koljači iz Gaze, koji su uhvaćeni na djelu, posebno Netanjahu dobiti potrebnu kaznu".

- Očekujemo pozitivne rezultate pred Međunarodnim kaznenim sudom, s dokumentima i informacijama koje smo dostavili. Nećemo odustati od toga, slijedit ćemo to. Želimo da sve izraelske vođe koji su imali udjela u ovom genocidu budu suđeni i kažnjeni. Svijet ima dužnost to učiniti. I kako je rekao rahmetli Alija: 'Ponavlja se genocid koji se zaboravi'. Ovaj genocid nećemo zaboraviti i nećemo dopustiti da se zaboravi. Prije ili kasnije, Izrael će morati odgovarati za ovo. Oni koji se boje govoriti protiv tlačitelja sigurno će osjetiti sram šutnje. To je ono što mislim kad kažem: 'Nikome ništa ne dugujemo' - kazao je Erdoan.