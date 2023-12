Na Krimu odjekivale eksplozije, Rusija optužila Ukrajinu za pokušaj terorističkog napada

Ranije tokom noći ruski dužnosnici su objavili kako se zatvara Krimski/Kerčki most, pozivajući one koji su ostali na mostu da "budu mirni i slijede upute". Krimski most, koji povezuje okupirani poluotok s ruskim kopnom, već je ranije bio meta ukrajinskih napada na Krimu.

Kyiv Independent navodi kako je nejasno jesu li napadi rezultirali bilo kakvim žrtvama ili materijalnom štetom. Brojni korisnici su na društvenim mrežama izvještavali o više glasnih eksplozija. Džejson Džej Smart (Jason Jay), dopisnik Kyiv Posta, podijelio je na X-u snimku na kojoj se navodno čuje eksplozija u Feodosiji, lučkom gradu na jugu Krima.