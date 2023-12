Naglo porastao Wall Street nakon poruke Feda da je završio s dizanjem kamata

Na Wall Streetu su u srijedu berzovni indeksi snažno porasli, pri čemu je Dow Jones dosegao rekordan nivo, nakon što je američka centralna banka poručila da je ciklus zaoštravanja monetarne politike završen i da slijedi smanjenje kamata.

Dow Jones ojačao je 1,40 posto, na rekordnih 37.090 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,37 posto, na 4.707 bodova, a Nasdaq indeks 1,38 posto, na 14.733 boda.

Ostavili kamatne stope nepromijenjene

Na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Feda ostavili su kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,50 posto, s obzirom da inflacijski pritisci postupno popuštaju.

To se i očekivalo, no tržište je potaknula procjena gotovo svih čelnika Feda da će u idućoj godini kamate biti smanjene, i to u tri navrata.

Dodatnu podršku tržištu pružio je komentar predsjednika Feda Džeroma Pauela (Jerome Powell) na konferenciji za medije da centralna banka najvjerovatnije više neće povećavati kamate.

"Inflacija je popustila"

- Inflacija je popustila, i to bez značajnijeg rasta nezaposlenosti. To je dobra vijest - kazao je Pauel i dodao:

- Fed je sada vrlo fokusiran na to da ne pogriješi zadržavanjem kamata previsokima predugo vrijeme.

Nakon procjena i poruka čelnika Feda, na tržištu se sada procjenjuje da postoji 90 posto izgleda da će centralna banka, nakon više od godinu i pol dana zaoštravanja monetarne politike, u maju početi smanjivati kamate.

- Nakon svega, čini se da će se inflacija spustiti prema normalnim nivoima bez recesije. To je ono čemu su se ulagači nadali, a sada je to vrlo izgledno - kaže Tom Martin, portfelj menadžer u kompaniji Globalt Investments.

Osim Dow Jonesa, i ostali su indeksi jučer dosegnuli nove najviše nivoe u ovoj godini.

A na evropskim se berzama, koje su jučer zatvorene prije odluka i poruka Feda, trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,08 posto, na 7.548 bodova, dok je frankfurtski DAX oslabio 0,15 posto, na 16.766 bodova, a pariški CAC 0,16 posto, na 7.531 bod.