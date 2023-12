Novinar Omer Karabeg iz Praga za "Avaz": Masovni ubica je bio poremećena osoba, mrzio je cijeli svijet, želio je ubijati

- Poslije se otkrilo da je on na Telegramu imao neke objave, prije izvjesnog vremena, gdje je on najavljivao da on ustvari mrzi svijet, da njega mrzi cijeli svijet, da on hoće da ubija, da nanese zlo tom svijetu. Ali je najavio i samoubistvo. Očigledno je bio poremećen. On je inače živio u jednom malom mjestu pored Praga. Studirao je na Filozofskom fakultetu, bio je relativno uspješan student. Studirao je historiju EU i potom je upisao magistarske studije i tema mu je bila historija Poljske. Bio je onako, barem kako kolege govore, i učenici iz gimnazije u koju je išao, da je bio povučen, da je bio introvert, da se nije mnogo družio - rekao nam je.

Građani šokirani

Dodaje da su građani Praga u šoku.

- Naravno da su ljudi šokirani, jer je to najveće masovno ubistvo u historiji Češke Republike. Nije strašnijeg i tragičnijeg masovnog ubistva bilo. U zadnjih 15 godina u Evropi, samo su četiri veća masovna ubistva bila.