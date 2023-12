Čarli Čaplin: 46. godišnjica smrti najutjecajnije osobe u eri nijemog filma

Na današnji dan 1977. godine, u Švicarskoj je u 88. godini života preminuo Čarls Spenser Čaplin (Charles Spencer Chaplin), engleski glumac, reditelj, scenarist i muzičar, jedna od najkreativnijih i najutjecajnijih osoba u eri nijemog filma.

Već nakon završetka njegovog zadnjeg filma „Grofice iz Hong Konga“, krajem 1960-ih godina, Čaplinovo zdravlje počelo se pogoršavati.

Ukradeno tijelo

Tri mjeseca nakon sahrane tijelo slavnog komičara ukrali su Roman Vardas i Gančo Ganev, poljski i bugarski automehaničari, kako bi iznudili novac od Čaplinove udovice Une O’Nil. Una Čaplin je bila Čarlijeva četvrta supruga, a kad su se vjenčali ona je imala 18, on 54 godine i imali su osmero djece.

Poslije petosedmične istrage policija je uhapsila Vardasa i Ganeva. Čaplinova porodica je tijelo umjetnika ponovo sahranila, ali ovog puta u betonsku grobnicu, čime su htjeli spriječiti da se nešto slično desi u budućnosti.

Skitnica

Kada govorimo o mimici, ali i komediji, prva asocijacija je Čarli Čaplin, jer se i danas smijemo komičnim scenama u kojima je bio glavni akter.

Čaplinov glavni lik bio je "Skitnica", lutalica otmjenog držanja i džentlmenskog ponašanja, u uskom kaputu, prevelikim hlačama i cipelama, s polucilindrom na glavi i bambusovim štapom u ruci, a zaštitni znak su mu bili potkresani brkovi. Skitnica se prvi put pojavio pred publikom u Čaplinovom drugom filmu “Kid Auto Races at Venice”, objavljenom 7. februara 1914. godine.

Prema Gregorijanskom kalendaru, rođen Isus Krist

1. - Prema Gregorijanskom kalendaru, rođen Isus Krist u štalici u Betlehemu, pa je 25. decembar kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje malog Boga − Božića. Čestit Božić svim kršćanima koji danas slave!

1642. – Rođen engleski matematičar, fizičar i astronom Isak Njutn (Isaac Newton), osnivač moderne fizike. Njegova teorija gravitacije (1666.) smatra se jednim od najvećih dostignuća ljudskog uma. Značajna su i njegova otkrića na području matematike, optike, mehanike i astronomije. Epohalnim djelom smatra se njegov rad “Matematički principi filozofije prirode”.

1741. – Švedski fizičar Anders Celzijus objavio je pronalazak skale od sto stepeni za mjerenje temperature.

1816. - Rođena Marija Trandafil, srbijanska dobrotvorka koja je, između ostalog, podigla zgradu sirotišta u kojoj se danas nalazi sjedište Matice srpske.

1872. - Rođena Helena Rubinštajn, poljska i američka poslovna žena, kolekcionarka umjetnina i kozmetička poduzetnica. Osnovala je kozmetičku kompaniju „Helena Rubinstein Incorporated“, što ju je učinilo jednom od najbogatijih žena svijeta.

Rođen legendarni američki glumac Hamfri Bogart

1883. - Rođen Fran Lhotka, hrvatski kompozitor i dirigent češkog porijekla, koji je kao nastavnik harmonije odgojio gotovo sve hrvatske savremene kompozitore. Po njemu je nazvana i Muzička škola u Sisku. Hrvatski kompozitor Ivo Lhotka-Kalinski je sin, a violončelist Bojan Lhotka unuk Frana Lhotke.

1899. - Hamfri Bogart (Humphrey), jedan od najpopularnijih američkih filmskih i pozorišnih glumaca 1950-ih godina, rođen je na današnji dan. Časopis „Entertainment Weekly“ proglasio ga je najvećom filmskom legendom svih vremena, a Američki filmski institut, 1999. godine, najvećom muškom filmskom zvijezdom. Najpoznatiji je po ulozi ulogu Rika Blejna (Rick Blaine) u filmu „Casablanca“, koji je 1943. osvojio Oskara za najbolji film.

1924. - Rođen Rod Serling, američki scenarist, dramaturg, televizijski producent i narator/voditelj na ekranu, najpoznatiji po svojim televizijskim dramama iz 1950-ih i svojoj antologijskoj televizijskoj seriji „Zona sumraka“.

1938. - Umro Karel Čapek, najznačajniji prozaik između dva svjetska rata i najpoznatiji češki pisac izvan granica Češke. Poznat je po utopističkim romanima “Fabrika apsolutnog” i “Krakatit”, u kojima je predočio apsurdnost tehničke civilizacije. Svjetsku slavu postigao je dramom »R.U.R.« (Rossumovi univerzalni roboti, 1920.) kojom je uveo riječ robot i započeo niz utopističkih djela posvećenih problemu opasnosti od naglog razvitka tehničke civilizacije kojima se nametnuo se kao tvorac moderne naučno-fantastične književnosti.

Ismet Nuno Arnautalić, bh. muzičar i kompozitor, proslavlja 81. rođendan

1942. - Ismet Nuno Arnautalić, bosanskohercegovački muzičar i kompozitor, proslavlja 81. rođendan. Godine 1962., sa Šefkom Akšamijom osnovao je pop-rok grupu „Indexe“, u kojima je svirao ritam gitaru do 1969. Od 1971. bio je profesionalni gitarist u Plesnom orkestru TV SA, a od 1984. godine urednik Muzičko-zabavnog programa Televizije Sarajevo. Godine 1990., zajedno s grupom autora, osnovao je filmsku kuću “Saga”.

1961. - U Novom Pazaru rođen Safet Bandžović, sandžački, bošnjački i bosanskohercegovački pisac i historičar. Radio je u Institutu za historiju u Banjoj Luci, Institutu za nacionalne odnose u Sarajevu, a sada radi u Institutu za historiju u Sarajevu.

1967. - Rođen Boris Novković, hrvatski kantautor pop muzike. Potječe iz muzičke porodice: otac Đorđe (autor zabavne muzike) i majka Ozana (profesorica muzike). Prvi album izdao je 1986. naziva "Kuda idu izgubljene djevojke". Predstavljao je Hrvatsku na 50. Eurosongu u Kijevu i osvojio 11. mjesto s pjesmom "Vukovi umiru sami". S Franjom Valentićem je bio autor muzike za pjesmu "Moja štikla" koja je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2006. godine.

1990. - Tim Berners Li (Lee), izumitelj World Wide Weba i čelnik World Wide Web Consortiuma, izvršio je prvu uspješnu komunikaciju računara putem interneta, a već je 1991. godine javnosti putem interneta prikazao prvu web stranicu. Za svoje je zasluge ovaj Britanac s prebivalištem u SAD odlikovan je viteškom titulom britanske kraljevske kuće.

Umro Din Martin, slavni američki pjevač, glumac i zabavljač

1995. - Umro Din Martin (Dean), slavni američki pjevač, glumac i zabavljač, koji je najveću slavu stekao sredinom 50-ih i tokom 60-ih godina 20. vijeka. Od 1946. godine izvodio je komične predstave s Džerijem Luisom (Jerry Lewis). Na nacionalnoj mreži NBC vodio je “Dean Martin Show”, a od 1974. do 1984. “The Dean Martin Celebrity Roast”. Veliki niz filmskih uloga završio je 1984. godine, ulogom u komediji “Cannonball Run II”. Martin je imao izrazito uspješnu pjevačku karijeru s više od 160 ploča, te se mnoge njegove pjesme i danas izvode.

2005. – Preminula švedska operska pevačica Birgit Nilson (Nilsson), najveći vagnerijanski sopran nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1947., igrala je Lady Macbeth na Kraljevskoj operi u Štokholmu, a slavu u Americi stekla je 1959. godine u njujorškoj Metropoliten operi, pevajući Izoldu u Vagnerovom “Tristanu i Izoldi”.

2006. – Od upale pluća, u 74. godini života, umro legendarni “kralj soula” Džejms Braun (James Brown) koji je 1992. godine dobio nagradu Gremi za životno djelo. Poznati hitovi su mu “Out of Singht”, “Sex Machine”, “I Got You” (I Feel Good) i “Say It Out Loud – I’m Black and I’m Proud”.

2016. - Umro Jorgos Kirijakos Panajotu (Georgios Kyriacos Panayiotou), poznatiji kao Džordž Majkl (George Michael), engleski pjevač i kompozitor, osvajač dviju nagrada Gremi.