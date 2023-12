Dona Samer: 75. godišnjica rođenja slavne „kraljice diska“

Na današnji dan 1948. godine, u Bostonu je rođena legendarna američka pjevačica Ladona Edrijan Gejnz (LaDonna Adrian Gaines), umjetničkog imena Dona Samer (Donna Summer). Dobitnica je pet nagrada Gremi, a bila je prva pjevačica čija su tri uzastopna dupla albuma osvojila prvo mjesto američke top-liste Bilbord, te koja je imala četiri singla na prvom mjestu top-lista u SAD u periodu od 13 mjeseci.

Počela je pjevati u crkvenim horovima, a 60-ih godina prošlog vijeka postala je pjevačica rok benda „Crow“ i preselila se u Njujork. Nakon toga je nekoliko godina živjela u Njemačkoj, nastupajući u mjuziklu „Hair“, gdje se udala za Helmuta Zomera (Samera), čije prezime je uzela kao umjetničko ime.

Kraljica diska

Po povratku u SAD napisala je pjesmu "Love to Love You Baby", koja je postigla ogroman komercijalni uspjeh i nakon koje su se nizali njeni hitovi poput "I Feel Love", "MacArthur Park", "Hot Stuff" i "No More Tears (Enough is Enough)“ koji je snimila u duetu s Barbrom Strejsend (Streisand). Redovno se pojavljivala u klubu „Studio 54" u Njujorku, postavši poznata kao „kraljica diska“.

Tokom 40-godišnje muzičke karijere Samer je objavila 17 studijskih albuma, a 14 njenih pjesama nalazilo se na američkoj top-listi singlova Bilbord.

Dona se dugo borila s depresijom i ovisnošću o drogi, a preminula je 17. maja 2012. od raka pluća.

Rođen Žak Kartje, francuski moreplovac i istraživač

1491. - Rođen Žak Kartje (Jacques Cartier), francuski moreplovac i istraživač, poznat po tome što je, tražeći morski prolaz prema zapadu, 1535. oplovio rijeku San Lorens do brzaka Lašin (ispod današnjeg Montreala). Na osnovu njegovih istraživanja Kanade, zapravo Kvebeca, Kanada je postala francuska kolonija.

1799. - Umro francuski književnik Žan Fransoa Marmontel (Jean-Francois). Bavio se historijom, pisao enciklopedijske članke, uređivao časopis, pisao operska libreta za komedije, tragedije i dr. Najpoznatiji je po filozofskim romanima "Belizar" u kojima zastupa ideje francuskog prosvjetiteljstva.

1837. - Rođen ruski kompozitor, pijanist i dirigent Milij Aleksijevič Balakirjev, pokretač i idejni vođa kompozitorske grupe. Po njemu je nazvan Balakirjevljev kružok ili "Velika petorica". Djela: simfonijske poeme "Rusija", "Tamara", muzika za "Kralja Lira", klavirske kompozicije, uključujući fantaziju "Islamej".

1869. - Francuski slikar, grafičar, kipar i dekorater Anri Matis (Henri Matisse), jedan od najutjecajnih slikara 20. vijeka koji je proglašen „kraljem boje“, rođen je na današnji dan. Prvi put Matis je počeo da slika bojama 1905. godine, kada je boravio u Koliuru, francuskom gradiću nadomak španske granice. Zbog izuzetno smjelih boja, slobodnog izraza, jedan kritičar na izložbi održanoj u Parizu izjavio je da su te slike kao „fauves“ (divlje zveri). Inspirisan time, Matis je s nekolicinom svojih sljedbenika započeo pravac favizam.

Ser Aleks Ferguson, engleski fudbalski trener, proslavlja 82. rođendan

1898. - Rođena srbijanska glumica Ljubinka Bobić, koja je 1921. započela karijeru u Beogradu, tumačeći uloge naivnih, nestašnih, vragolastih djevojaka, osvojivši naprečac gledalište vedrinom i neposrednošću. Njenu karijeru najviše je obilježila nenadmašna interpretacija Živke u "Gospođi ministarki" Branislava Nušića.

1937. - U Peći je rođen Milutin Šoškić, srbijanski fudbaler/golman i trener. Profesionalnu karijeru počeo je u Partizanu 1955. godine i za crno-bijele je branio do 1966., kada je karijeru nastavio u njemačkom Kelnu. Za reprezentaciju Jugoslavije Šoškić je nastupio 50 puta, osvojivši s njom zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine, srebro na Euru iste godine, te četvrto mjesto na Mundijalu 1962. Preminuo je 27. avgusta 2022. godine.

1937. - Rođen Filip Entoni Hopkins (Philip Anthony Hopkins), velški filmski, pozorišni i televizijski glumac, dobitnik Oskara i Emija, najpoznatiji po ulozi dr. Hanibala Lektera (Hannibal Lecter) u filmovima „Kad jaganjci utihnu“, „Hannibal“ i „Crveni zmaj“.

1941. – Ser Aleks Ferguson (Alex), engleski fudbalski trener, proslavlja 82. rođendan. Smatra se jednim od najboljih trenera svih vremena. Donedavno je bio menadžer Mančester Junajteda. Osvojio je mnogo nagrada i drži velik broj rekorda, uključujući i nagradu Menadžer godine u britanskoj fudbalskoj historiji. Godine 2008., postao je treći britanski menadžer koji je osvojio Evropski kup više puta. Dobio je počasnu titulu 'Sir' 1999. godine.

Formalno proglašen kraj Drugog svjetskog rata

1943. - Rođen Ser Ben Kingsli (Sir Ben Kingsley), engleski glumac, najpoznatiji po ulozi Mahatme Gandhija u filmu „Gandhi“ iz 1982. godine, za koju je osvojio Oskara za najboljeg glavnog glumca.

1946. - Predsjednik SAD Hari Truman (Harry) formalno proglasio kraj Drugog svjetskog rata.

1959. - Rođen Val Edvard Kilmer (Edward), američki glumac. Poznat je po nizu uloga u kojima se ističu "Iceman" u filmu „Top Gun“, Džim Morison (Jim Morrison) u biografskom filmu „The Doors“, Betman u filmu „Batman Forever“ i Džon Holms (John Holmes) u filmu „Wonderland“.

1995. - Umro Zlatko Šimunović, hrvatski slikar, saradnik Majstorske radionice K. Hegedušića u Zagrebu. U većem dijelu svog opusa bio je zaokupljen geometrijskom apstrakcijom, radeći slike koje teže pokretu. Bavio se TV scenografijom, oblikovajem interijera i grafikom.

2021. - Preminula Beti Merion Vajt (Betty Marion White), američka glumica, pjevačica, voditeljica i književnica. Najpoznatija je po ulogama Sju En (Sue Ann) u "The Mary Tyler Moore Show" i Rouz Najland (Rose Nylund) u TV seriji "Zlatne djevojke".