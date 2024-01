Objavljeni novi detalji smrti kraljice Elizabete i kako je Čarls saznao da je postao kralj

Kraljica Elizabeta II "otišla je u snu i preminula vrlo mirno", otkrio je njen privatni pomoćnik Sir Edvard Jang (Edward Young), a detalji o trenucima pred smrt britanske kraljice opisani su u knjizi "Charles III: New King, New Court. The Inside Story".

Sir Edvard je napisao bilješku o posljednjim trenucima pokojne kraljice koja je umrla 8. septembra 2022. godine u dobi od 96 godina.

Trenutak smrti

U dopisu koji je prenio "Daily Mail", Sir Edvard je napisao "Vrlo mirno. U snu. Otišla. Starost. Nije bila svjesna ničega. Bez boli".

Dokument, koji se nalazi u Kraljevskom arhivu, predstavljen je u knjizi, od Mailovog kraljevskog pisca Roberta Hardmana.

Međutim, knjiga otkriva da je kraljica umrla iznenada i da je Čarls požurio u Balmoral helikopterom i usput čitao planove za događaje nakon njene smrti, nazvane "Londonski most".

Sadašnji kralj i kraljica Kamila (Camilla) proveli su nasamo sat vremena prije nego što je umrla.

Princeza Anne i starija pomoćnica pokojne kraljice Anđela Keli (Angela Kelly) sjedile su uz njen krevet, zajedno s velečasnim Kentom Mekenzijem (Kenneth McKenzie), svećenikom u obližnjoj crkvi "Craithe Kirk", u kojoj se porodica moli dok borave u Balmoralu.

Čarls je saznao dok se vraćao u Balmoral

Čarls je nazvao princa Vilijama (William) i princa Herija (Harry) i rekao im da otputuju u Škotsku što je prije moguće kako bi rekli posljednje zbogom, navodi se u biografiji.

Otišao je brati gljive i razbistriti glavu nakon što je vidio majku, prije nego što su ga obavijestili da je umrla dok se vraćao u Balmoral.

Njegov najviši pomoćnik prihvatio je poziv, što je navelo Čarlsa da stane, a tada su ga prvi put oslovili s "Vaše Veličanstvo".

Kad je Čarls nazvao Vilijama preko telefonske centrale u Palači da mu saopšti vijest, on je operateru jednostavno rekao “to sam ja” – budući da još nije mogao otkriti da je kralj.



Pokušao je kontaktirati Herija, ali on je već bio na letu, piše u knjizi.

Crvena kutija i pisma s posvetom

Prema knjizi, nedugo nakon što je Sir Edvard napisao dopis, lakaj je donio zaključanu crvenu kutiju papirologije pronađenu na kraljičinoj samrtnoj postelji koja je sadržavala dva zapečaćena pisma.



Jedna je bila upućena njezinom sinu i nasljedniku, dok je druga bila za Sir Edvarda, prenosi Mail.

Kutija je također sadržavala kraljičin izbor kandidata za Orden za zasluge za “iznimno zaslužne usluge” širom Commonwealtha.

Kralj je kasnije opisao smrt svoje majke kao “duboki gubitak”.

O pokojnoj kraljici rekao je: “Tokom svog života ostala je stalni izvor inspiracije za sve nas”.