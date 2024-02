Gutereš uznemiren zbog moguće izraelske vojne operacije u Rafahu

Generalni sekretar Ujedinjenih navija (UN) Antonio Gutereš (Antonio Guterres) upozorio je u srijedu na posljedice moguće izraelske vojne operacije u gradu Rafah u južnom Pojasu Gaze.

- Posebno sam uznemiren izvještajima da se izraelska vojska namjerava fokusirati na Rafah - gdje su stotine hiljada Palestinaca u očajničkoj potrazi za sigurnošću - rekao je Gutereš Generalnoj skupštini UN-a govoreći o prioritetima za 2024. godinu.

On je to izjavio nakon što je izraelski ministar odbrane Joav Galant (Yoav Gallant) u ponedjeljak rekao da će sljedeća meta vojske u Pojasu Gaze biti Rafah, tvrdeći da je to posljednje preostalo uporište palestinske grupe Hamas.

- Ovakva akcija bi eksponencijalno povećala ono što je već humanitarna noćna mora s neopisivim regionalnim posljedicama. Vrijeme je za trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca - rekao je Gutereš.

On je dodao da je situacija u Gazi "gnojna rana na našoj kolektivnoj savjesti" koja prijeti cijelom regionu.

- Ništa ne opravdava užasne terorističke napade koje je Hamas pokrenuo protiv Izraela 7. oktobra. Niti postoji opravdanje za kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda. Ipak, izraelske vojne operacije rezultirale su uništenjem i smrću u Gazi u razmjerima i brzini bez premca od kada sam postao generalni sekretar - rekao je Gutereš.

Izrael je pokrenuo smrtonosnu ofanzivu na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra, a u ofanzivi je ubijeno najmanje 27.585 Palestinaca i ranjeno 66.978. Vjeruje se da je oko 1.200 Izraelaca ubijeno u napadu Hamasa.

Prema podacima UN-a zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​