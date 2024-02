Prva godišnjica smrti slavnog fudbalskog trenera Ćire Blaževića

1921. - Rođena Lana Tarner (Turner), američka filmska i televizijska glumica. Bila je velika holivudska zvijezda za filmski studio „Metro-Goldwyn-Mayer“ tokom 1940-ih i 1950-ih godina, izgradivši karijeru na ulogama fatalnih žena u filmovima kao što su „Poštar uvijek zvoni dvaput“, „The Bad and the Beautiful“ i „Gradić Peyton“ .

1947. - Rođen reditelj Ljubiša Ristić. Akademiju dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, a diplomirao s predstavom „Buba u uhu“, koja se i danas igra u pozorištima širom regije. Godine 1996., s Dankom Lenđel u Beogradu je osnovao „Međunarodni art centar K.P.G.T.

1957. - Umro Džon fon Nojman (Neumann), mađarski matematičar, fizičar i izumitelj, koji je dao osnovne principe arhitekture današnjih računara. Nojmanov doprinos u polju računarstva objavljen je u sad već veoma poznatom papiru „First Draft of a Report on the EDVAC“, koji opisuje računarsku arhitekturu u kojoj su podaci i programska memorija preslikani u isti adresni prostor (tzv. koncept "pohranjenog programa" – engl. stored-program concept).

1984. – U Sarajevu su otvorene 14. zimske olimpijske igre na stadionu “Koševo”, koje su trajale do 19. februara. Na Igrama su nastupila 1.272 takmičara iz 49 zemalja (998 takmičara i 274 takmičarke), uz praćenje više od 7.500 predstavnika medijskih kuća iz 41 zemlje. Ceremoniju otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara pratilo je gotovo 60.000 ljudi, a više miliona širom svijeta. To je bila prva zimska olimpijada održana u nekoj komunističkoj državi, kakva je bila bivša Jugoslavija.

2013. - U 67. godini života iznenada je preminuo srbijanski i jugoslavenski glumac Josif Tatić. Mada je odigrao brojne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, regionalna publika će ga pamtiti po ulogama Slobodana Mihajlovića u predstavi „Šovinistička farsa“, Božidara Soldatovića „Jataganca“ u seriji „Bolji život“ i Tanasija Vitorovića u seriji „Grlom u jagode“.