Brod Behshad navodi hutske rakete

Prvog dana operacije "Posejdonov strijelac" u Adenski zaljev je uplovio civilni tegljač "Behshad" kao plovilo s iranskim oznakama. To je brod koji po konfirguraciji i vanjskom izgledu ima oblik svakog uobičajnog tegljača i transportnog broda.

Međutim, prava namjena ovog tegljača daleko je od transportne, s obzirom na to da je on uvršten u plovila iranske ratne mornarice. Behshad uvijek prate dva broda iranske ratne mornarice, uglavnom to su fregata Alborz klase "Alvand", kao i logistički brod Bushehr klase "Bandar Abbas".